L'asd Brindisi Volley batte anche Galatone e approda in semifinale

BRINDISI - Con un perentorio 3-0 (25-14; 25-12; 25-9) l'under 18 dell'Asd Brindisi Volley allenata da coach Ida Taurisano ha superato il Galatone volley, qualificandosi per la semifinale territoriale, dove affronterà il Cutrofiano volley. Un grande risultato per il movimento del Volley femminile per tutta la provincia di Brindisi.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui.