Parte l’avventura dell’Asd Brundisium Volley: non solo sport

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato dell’Asd Brundisium Volley

Finalmente, sentiamo “ aria di sport” nella nostra città, quello che, attraverso tanto entusiasmo, convinzione e l’ impegno delle proprie risorse umane, valorizza quelle discipline che, sicuramente, non sono “ minori” rispetto ad esempio al calcio e al basket. Nasce a Brindisi una società di pallavolo mista e maschile, Asd Brundisium Volley, una realtà, sportiva ma non solo, di cui si sentirà parlare a lungo. Una società, una squadra, un progetto che intende valorizzare i giovani, il loro entusiasmo, la passione e amore per lo sport, la grande voglia di creare empatia, collaborazioni, sinergie.

A proposito di collaborazioni e sinergie, i nostri ragazzi ce l’ hanno fatta anche a cercare tre sponsor importanti che sosterranno la squadra nel corso del campionato , e tanto altro .

Le partite si disputeranno presso il palazzetto della Scuola Media Leonardo Da Vinci di Brindisi e a breve usciranno i calendari dei due Campionati Provinciali misto e maschile. Ringraziamo i nostri sponsor Cisternino Preziosi, storica gioielleria in Via Imperatore Augusto 13 al rione Commenda, Control calor center , nota azienda di installazione, manutenzione e assistenza caldaie sita in Via Fulvia 147 al rione Cappuccini, ed infine Service point Brindisi, azienda di servizi di pagamento ( bollette, pago PA, pagamenti F24, bonifici ecc ) sita in Piazza Virgilio 2.

La nostra squadra, il nostro organico, può essere potenziato, integrato da tutti quei giocatori di pallavolo che volessero aderire, scrivendo alla seguente email piscodavide@libero.it .

Ecco lo staff dirigenziale: Presidente Ivan Protopapa, Vice Presidente Davide Piscopiello, Tesoriere Alessandro Iunco, Segretario Mauro Cirillo.