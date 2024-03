Ottima prova per le giovani atlete dell'under 16 dell'Asd Brindisi Volley

Importante vittoria delle giovani atlete under 16 dell'Asd Brindisi Volley allenate da coach Ida Taurisano. Le ragazze, con una prova di forza, si sono imposte contro le pari età del San Cassiano per 3 a 1 (25-20; 25-13; 25-19). In questo modo la squadra brindisina si è qualificata per le final fuor territoriali di Brindisi e Lecce, dove ci sarà il derby contro il Casale Volley.