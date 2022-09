Un altro tassello per l'Aurora Volley: arriva l'opposta Rebecca Mastrantonio

La 18 enne brindisina Rebecca Mastrantonio entra a far parte del roster dell’Aurora Volley Brindisi dopo lo stage valutativo della scorsa settimana nel quale ha convinto l’allenatore Elio Quarta a confermarla nella rosa che esordirà in campionato il 15 ottobre.

Prova superata a pieni voti per la giovane e talentuosa giocatrice brindisina che, dopo la stagione in forza al Mesagne Volley, potrà disputare nuovamente il campionato di serie C questa volta vestendo la maglia biancazzurra della squadra del capoluogo.

La giovane Mastrantonio, opposta di 177 cm di statura, inizia a giocare a pallavolo nella Dream Volley Brindisi di Patrizia Chionna. Successivamente si trasferisce presso l’Eurovolley S. Elia Brindisi dove arrivano le prime gioie. Infatti con la società del Presidente Mangione si laurea campionessa provinciale U12, bissando il trionfo l’anno successivo con la formazione U13. Con queste ottime premesse si trasferisce al Volley San Vito dove, all’età di 15 anni, fa il suo esordio da titolare in serie D, giocando parallelamente con la squadra U16 del club sanvitese.

L’ultima stagione vede Rebecca fare il suo esordio in serie C tra le fila del Mesagne Volley squadra con la quale disputa anche un ottimo campionato provinciale U18 dove, ancora una volta, porta a casa il titolo provinciale e sfiora il successo nelle fasi regionali fermandosi alle semifinali. “Sono molto felice di essere all’Aurora Volley e grata alla Società di avermi dato questa opportunità per dimostrare le mie capacità e continuare il mio percorso di crescita.” esordisce la nuova arrivata “Sono anche emozionata e orgogliosa di poter indossare la maglia biancazzurra per la quale darò il massimo in ogni occasione.” Per quanto riguarda gli obiettivi la giovane attaccante non ha dubbi “ Vorrei dare un contributo importante alla squadra e continuare a migliorarmi imparando dalle mie compagne più esperte e dal mio allenatore.” conclude la giovane atleta.

“Voglio ringraziare ancora una volta il Presidente dell’Eurovolley S. Elia Antonio Mangione per aver concesso il diritto delle prestazioni sportive dell’atleta.” Dichiara il Vicepresidente De Leonardis “L’ingaggio di Rebecca Mastrantonio oltre a rinforzare la squadra rappresenta un aspetto della nostra politica societaria. Puntare sulle giovani di talento è uno dei punti cardine del nostro progetto, infatti stiamo valutando altri talenti brindisini che presto potrebbero entrare a far pare della nostra squadra.” conclude il dirigente.