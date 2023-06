Prima Divisione femminile: grande stagione per le giovanissime de Il Podio Volley Fasano

FASANO - C’è un altro Podio Volley Fasano che quest’anno ha rischiato di bissare il successo conquistato dal roster senior. Sono le ragazze del Il Podio Volley Fasano che guidate da coach Pietro Tanzarella che hanno disputato il campionato di Prima Divisione. Torneo giocato con tutte le atlete del grande vivaio gialloblu della società presieduta da Renzo Abete e che ha mancato di un soffio il salto diretto in Serie D perdendo la finale play off contro Just British Adria Amatori Bari.

Una grande stagione che ha visto le fasanesi competere nel girone B del campionato regionale di Prima Divisione classificandosi al secondo posto nella classifica generale della regular season. “Dobbiamo fare i complimenti alle nostre ragazze – afferma coach Tanzarella – perché nella prima parte di campionato abbiamo avuto delle difficoltà dovute ad alcuni infortuni come quelli di Simona Forcella ed Elena Bagorda. Evenienze che ci ha portato a ridisegnare l'assetto della squadra.

Nonostante ciò le ragazze sono state molto brave a fare gruppo e riuscire in questa impresa che ci ha portato a un tale grande risultato con una squadra formata in larga parte da under 18”. Roster composto da Noemi Colucci, Antonisia Mansueto, Alessandra Bianchi, Francesca Bufano Alessia Sarcinella, Giorgiachiara Maggi, Giulietta Morga Mariangela Cofano, Melissa Sibilio, Ilaria Cofano, Iole Rosati, Vera Renna, Katia Irlando, Vanessa Caliandro, Elena Bagorda, Italia Sternatia, Simona Forcella, Alessandra Legrottaglie e Miriam Fiume. Una regular season e play off giocati benissimo che ha visto le ragazze di coach Tanzarella coadiuvato, nel suo lavoro anche da coach Paolo Totero e dall’assistente Giuseppe Catapano, imporsi contro avversarie molto talentuose alcune delle quali decisamente di altra categoria. Anche nella finale decisiva le gialloblu fasanesi hanno venduto cara la pelle cedendo di un nulla alla formazione barese.

“Sono comunque soddisfatto del lavoro svolto e del risultato ottenuto – commenta Tanzarella – perché c’è stata una crescita esponenziale delle nostre ragazze, soprattutto delle più giovani. Abbiamo dato tutto e ringrazio la società e le stesse ragazze per tutto quello che abbiamo costruito in questa stagione”. La prossima stagione potrebbe comunque vedere Il Podio Volley Fasano disputare la Serie D, in quanto la sociatà fasanese ha diritto ad un eventuale ripescaggio essendo la seconda finalista play off dei due gironi di Prima Divisione. “Le possibilità che disputeremo la serie D sono elevatissime – afferma il ds della società fasanese Micaela Cofano – è questo ci permetterà di dare continuità a questo nostro progetto. Speriamo di poter contare sulle ragazze che hanno già disputato il torneo appena concluso e siamo disposti ad aprire le porte anche a giocatrici provenienti dai paesi limitrofi che abbiamo voglia di poter far parte del nostro progetto di crescita e di sviluppo della pallavolo femminile”.