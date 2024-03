Le Under 14 dell'Asd Brindisi Volley ottengono un altro successo

Le "ragazze terribili" dell'under 14 dell'Asd Brindisi Volley, allenate dalla coach Gisela Scialacomo e dall'assistente Barbara Gomes, mettono a segno un'altra vittoria, questa volta per 3 a 0 contro il volley Calimera Caprarica, accedendo ai quarti di finale territoriali di Brindisi-Lecce. Ancora un ottimo risultato per la società brindisina, che continua a distinguersi in ambito giovanile, con il suo vivaio ricco di talenti.

