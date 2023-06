La Vipostore Francavilla approda in B1 e scrive la storia della pallavolo della città

FRANCAVILLA FONTANA - Un sabato speciale quello vissuto al palazzetto dello sport di Francavilla Fontana dove è andata in scena una vera e propria festa del volley. Di fronte a circa 800 appassionati la Vipostore Francavilla scrive la storia della pallavolo della città. Al primo anno di attività agonistica la società del Patron Di Castri stacca il pass per la B1 al termine di una stagione tanto lunga quanto bella.



È proprio vero che più è faticosa la salita, tanto è più bello arrivare in vetta. Un lungo cammino, faticoso, duro ma altrettanto gratificante ha portato questo gruppo di ragazze guidate da uno staff di prim'ordine coltivare un sogno chiamato B1. La vittoria contro Ambra Cavallini è stata la vittoria di tutti, la vittoria dello staff tecnico, la vittoria di 13 atlete che non hanno mai smesso di crederci, la vittoria di una società sempre presente, la vittoria di un pubblico che non ha mai fatto mancare il suo apporto anche nei momenti più complicati.



Questo comunicato non vuole raccontare di un match perfetto, che, a parte qualche sbavatura iniziale ha visto le ragazze della Vipostore avere il pallino del gioco in mano senza mai dare la sensazione che qualcosa potesse andare storto. Questo comunicato vuole solo dire grazie, grazie a: Valeria Cristofaro, Emanuela Morone, Adriana Kostadinova, Simona Lapenna, Ilaria Caforio, Gabriella Mercanti, Serena Di Paola, Martina Quarto, Aurora D'Onofrio, Martina Santoro, Martina Labianca, Laura Tornesello, Cirapia Fanigliulo, Simone Giunta, Diego Vannicola, Luigi Ditano, Antonio Maggio e Francesco D'Amone.



Grazie ad una società solida, competente e lungimirante che ha sempre lavorato dal primo giorno con progettualità. Grazie agli sponsor che ci hanno supportato e che hanno reso possibile questo bellissimo viaggio. Grazie a tutti i #vipolovers e a tutti gli appassionati che giorno dopo giorno hanno iniziato ad amare sempre più la nostra nuova realtà. Grazie a tutti, soprattutto a chi sicuramente avremo dimenticato su questo comunicato.

Possiamo dirlo: abB1amo esagerato!



TABELLINO

VIPOSTORE FRANCAVILLA - AMBRA CAVALLINI (25-19/25-22/25-12)



VIPOSTORE FRANCAVILLA: Kostadinova 14, D’Onofrio, Tornesello 5, Quarto (L), Di Paola, Santoro (L), Mercanti 2, Labianca 9, Lapenna, Cristofaro 10, Fanigliulo, Caforio, Morone 16. All. Giunta, Vice Vannicola.



AMBRA CAVALLINI: Casarosa (L), Bernardeschi, La Rocca, Chericoni 3, Lari, Andreotti 6, Talini, Donati 9, Roni 14, Meini 2, Simoncini 3, Sgherri. All. Puccini, Vice Viviani.