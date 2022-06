Addio a Willy cane di quartiere: era la mascotte di Ceglie Messapica

CEGLIE MESSAPICA - Willy era il cane di tutti: commercianti, ristoratori, anziani, bambini. La sua casa erano le strade di Ceglie Messapica, città che girava in lungo e in largo, cacciandosi talvolta nei guai insieme ai compagni Bobby e Jimmy o andando alla ricerca d'amore. Il suo cuore ha smesso di battere venerdì sera quando, quasi esamine, è stato soccorso e portato d'urgenza dal veterinario ma la malattia aveva ormai preso il sopravvento. Da cinque anni veniva curato per una Leishmania in stato avanzato, presa più o meno in tempo, che gli ha permesso, però, con medicine, amore e pazienza, di vivere dignitosamente, nonostante fosse esposto a tanti pericoli per il suo stato di "cane libero".

"Un miracolato - ha raccontato Mimmo Arganese, il suo più fedele amico, colui che gli ha regalato una seconda vita - per lui ho fatto il possibile, forse non l'ho protetto abbastanza, forse potevo fare di più ma gli ho voluto davvero un bene dell'anima. Quando l'ho conosciuto per caso solo cinque anni fa, stava male, malissimo e l'obiettivo era accompagnarlo a miglior vita nella maniera più dignitosa possibile. Da buon cane di strada ha risposto benissimo alle cure e si è ripreso alla grande diventando così la mascotte di una intera città. Oggi posso solo ringraziarlo per tutto l'amore che mi ha dato, per avermi accompagnato in questi anni, nonostante, abbia sempre vissuto con la paura che qualcuno potesse fargli del male. Ma ha avuto un cuore forte."