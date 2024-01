Inaugurata opera dedicata a "Mister Volare" con Al Bano e Nandu Popu

Ieri, domenica 7 gennaio, in via Brindisi, 24 è stata inaugurata una targa e una sagoma di Domenico Modugno. Si tratta della casa dove l'artista ha vissuto prima della sua partenza

SAN PIETRO VERNOTICO - Grande partecipazione, nonostante il maltempo, ieri, domenica 7 gennaio, alla cerimonia di inaugurazione di una targa e una sagoma dedicati a Domenico Modugno, affisse davanti alla porta dell'abitazione dove l'artista ha vissuto fino alla sua partenza definitiva per Roma nel 1949, all'età di 21 anni. A scoprire le opere, realizzate in ferro "corten", il cantautore Albano Carrisi che ha intonato anche qualche passaggio di "Volare" (Nel blu dipinto di blu) coinvolgendo il pubblico presente in strada. Tra i partecipanti alla cerimonia anche l'artista Nandu Popu (Fernando Blasi), voce storica del gruppo Sud Sound System. Presenti, oltre all'amministrazione comunale di San Pietro, i sindaci di Polignano a Mare, Squinzano e Torchiarolo.

Il progetto che ha portato alla realizzazione dell'opera è partito dall’associazione socio culturale Astra e a visto il patrocinio del Gal Terra dei Messapi, del Comune di San Pietro Vernotico e al quale hanno collaborato diverse associazioni locali. L’obiettivo è stato raggiunto grazie ad una raccolta fondi popolare sulla piattaforma Eppela con l’hashtag #casaModugno: attraverso la piattaforma sono stati raccolti 4950 euro.

Un grosso contributo per la buona riuscita dell'evento è giunto anche dalle associazioni culturali locali “Domenico Modugno”, “Proposte”, “Caffè Letterario Spv” e “Dialetto Sampietrano”. Attraverso la campagna di crowdfunding, la raccolta finanziaria collettiva e a fronte di una previsione di spesa di 4mila euro, in pochi mesi si è raggiunto e superato l’obiettivo permettendo, con quanto raccolto, l’organizzazione di una piccola festa di popolo per l’inaugurazione dell’opera. La stessa è stata ideata dall'architetto Vincenzo Bracciale, anche collezionista di Domenico Modugno.

"Il progetto ha l’obiettivo di ricucire quel filo tra Domenico Modugno e San Pietro Vernotico che con il passare degli anni si è spezzato. Modugno ha sempre avuto nel cuore il paese che gli ha dato la spinta, come egli ha sempre affermato, per fare il salto verso il mondo dello spettacolo. Tornare a San Pietro Vernotico subito dopo la vittoria del Festival di Sanremo fu il primo pensiero che ebbe, così come anche il pensiero di dedicare al suo paese, nel 1963, il suo unico film da regista «Tutto è musica» e successivamente, nel 1971, un intero album «Con l’affetto della memoria». Il primo passo per ricucire quel filo è ricordare alla comunità sampietrana, e non solo, quella piccola e modestissima casa che lo aveva visto crescere e muovere i suoi primi passi da artista dilettante insieme alla sua inseparabile chitarra". Si legge nella descrizione della raccolta fondi, ora spetta alla comunità sampietrana fare il resto.