77esimo "25 aprile", pedalata della Liberazione e della Pace

BRINDISI - Si terrà lunedì 25 aprile, a Brindisi, una pedalata cittadina in occasione della ricorrenza della liberazione, organizzata dall'Anpi e Fiab Brindisi. Il raduno è alle ore 11 in Piazza Sottile De Falco con partenza alle ore 11,15. Nella stessa piazza sarà commemorato il partigiano Antonio Vincenzo Gigante caduto a Trieste nel novembre 1944.

Si legge in una nota congiunta di Anpi e Fiab: "La nostra Costituzione, scritta settantaquattro anni fa, è affermativa: 'L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali'. In queste parole è riassunta la visione che la pace e la sicurezza, nazionale e internazionale, sono un bene fondamentale da tutelare. Punto. Questo 25 aprile cade in un momento di estrema incertezza, con scenari di conflitto che non possono non destare preoccupazione e allarme. Ricordiamoci che pace non è una parola salvifica o taumaturgica, essa è l’obiettivo verso cui tendere e per questo occorrono costruttori tenaci e concreti, che abbiano un pensiero e una strategia che possano condurre verso la libertà, valicando i ristretti confini di Stati e Nazioni, ogni persona insieme e uguale a ogni altra persona. Sentiamoci staffette, trasportiamo la pace, come hanno fatto le staffette nella resistenza, che pedalata dopo pedalata, hanno contribuito alla costruzione della pace e della democrazia".