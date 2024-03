Concerti, feste nei parchi, escursioni e visite ai castelli: cosa fare a Pasquetta nel Brindisino

Musica dal vivo, giochi per bambini, visite in musei e castelli e svago per grandi e bambini, a contatto con la natura. Il lunedì di Pasquetta offre un ampio menù di eventi in provincia di Brindisi. Il tempo, fortunatamente, dovrebbe essere clemente. Un caldo sole primaverile dovrebbe illuminare la giornata festiva. L’unico inconveniente sono le raffiche di scirocco che anche domani dovrebbero sferzare tutta la Puglia: nulla che possa pregiudicare le gite fuori porta. Di seguito una panoramica di alcune fra le iniziative in programma in provincia di Brindisi.

La festa al parco Cillarese

Nel parco Cillarese torna l’appuntamento con la Pasquetta brindisina, organizzata dall’Ascr “Uniti per lo sport”, in collaborazione con il Comune di Brindisi. Per tutto il giorno il polmone verde cittadino sarà animato da attrazioni per i bambini, stand enogastronomici e la possibilità di svolgere attività sportiva.

Concerti nel centro di Ostuni

A Ostuni, dalle ore 16 alle 21, si svolgerà l’“Ostuni Street music”, la kermesse di musica dal vivo che intratterrà i visitatori del centro storico, trasformando piazza della Libertà e i suggestivi vicoli caratteristici della Città Bianca in un palcoscenico vivace e coinvolgente. In scena quattro tra le più rinomate band dell’intrattenimento e del divertentismo pugliese: i Bari Blues Connection, I Manafolk, gli Njoy e i Tiramisù Live.

"Pasquaredde alla Madonna d'Ibernia"

Nel santuario della Madonna d’Ibernia, a Cisternino, torna la “pasquaredde”. La giornata inizia alle ore 8.30 del mattino, quando - dopo la messa - dalla Chiesa Madre di Cisternino, intorno alle 9, i fedeli partiranno in processione per recarsi verso i “Monti”, dove appunto si trova il Santuario della Madonna. Come da tradizione tutti i bambini partecipanti riceveranno il “chirruchele” beneaugurante.

Nell’arco della giornata ci saranno diverse funzioni religiose all’interno della chiesa (alle 10, alle 11 e 30 con la benedizione delle donne in attesa, alle 19.30 con la benedizione delle coppie unite da 25 o 50 anni).

Allo scoccare delle ore 20 i fedeli trasporteranno di nuovo in processione la statua della Madonna d’Ibernia, dai Monti fino alla Chiesa Madre di Cisternino, dove si assisterà allo spettacolo pirotecnico dell’Itria Fireworks Cisternino. Il tutto allietato, nel corso della giornata, dall’Orchestra di Fiati Vitino Zizzi diretta dal maestro Donato Semeraro.

Gli eventi della Pro Loco di Cisternino in Valle d’Itria si allungheranno fino al 2 aprile quando, dalle 10, inizierà – con partenza da via Castello 22, sede della Pro Loco – una singolare “Caccia al Chirruchele”, una caccia al tesoro a premi dentro al Centro Storico del Paese. Per gli amanti delle escursioni, un risveglio da respirare tra i sentieri di Gaw Sit ,a piedi e in bicicletta , nel pieno rispetto della natura che ci accoglie immersi nella meraviglia di Torre Guaceto, scrigno di preziosa biodiversità.

Escursione nella riserva di Torre Guaceto

Torre Guaceto In bicicletta elettrica o muscolare seguiremo la via dell’acqua, incrociando ulivetI e campi agricoli fino a raggiungere la costa e il mare, all’ombra della Torre di Guaceto, imponente sul promontorio che guarda alla zona umida di importanza internazionale.

A piedi percorreremo macchia mediterranea, duna e retroduna fino ad arrivare al mare, per scoprirlo in tutti i suoi segreti, dai granelli di sabbia ai suoi abitanti, dai pesci alle tartarughe, su percorsi brevi adatti anche ai bambini o vie più intense per chi ama camminare in natura.

Le attività sono a pagamento e con prenotazione obbligatoria ai seguenti recapiti: +39 331 927 75 79; +39 347 84 08 860. Mail: segreteria@cooperativathalassia.it, Facebook: Thalassia Coop Instagram: Thalassia Cooperativa.

Il castello di Carovigno e la palazzina Belvedere a Brindisi

Spazio alla cultura con l’apertura del Castello Dentice di Frasso di Carovigno e la Palazzina del Belvedere di Brindisi. Nello specifico per coloro che vorranno conoscere la storia e i segreti del Castello, sarà possibile usufruire, previa prenotazione, di visite guidate ai seguenti orari: 10,11, 12 e 16,17 e 18. Per gli appassionati di archeologia, invece, potranno immergersi alla scoperta della Collezione Archeologica Faldetta, esposta nella Palazzina del Belvedere, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 20. L'apertura e le visite guidate saranno garantite dal personale specializzato dell’Ets Le Colonne, ente gestore dei luoghi di cultura. Per l’occasione si darà l’avvio all’applicazione e piattaforma “PastPuglia – La Cultura a portata di app”.

