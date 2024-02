I Pooh, “amici per sempre”, in concerto ad Ostuni

Appuntamento il 24 agosto al Foro Boario. Questo il primo grande evento dell’estate dello “Stupor Mundi – Il Suono della Maraviglia”. La New Music Promotion dopo il successo dello scorso anno con la grande musica dal vivo torna con la kermesse “Stupor Mundi – Il Suono della Maraviglia”. Primo appuntamento dedicato alla grande musica italiana in una location storica, sotto le mura della bianca Ostuni, il concerto dei “Pooh – Amici x sempre”.

Dopo il grande successo del tour che li ha visti protagonisti nel 2023 tra stadi, Arene di Verona, arene estive e palasport, i Pooh sono pronti a tornare live a grande richiesta anche nel 2024 con “Pooh – Amici X Sempre Estate 2024”, oltre 20 date nelle location più suggestive d’Italia.

“È tempo di ripartire e ci aspetta un’estate di rinnovati abbracci con tutti voi che, da sempre, amate la nostra musica e ci avete stimolato a proseguire il tour AmicixSempre – dichiarano i Pooh. Per ringraziare la vostra passione e onorare la nostra musica abbiamo scelto una serie di location esclusive, dove tutto prende un senso e diventa magia. Vi aspettiamo per cantare e condividere una storia che oramai appartiene a tutti voi”. Un vero e proprio viaggio nella grande bellezza italiana attraverso la musica di una delle band più longeve e amate dal pubblico.

Una serie di concerti imperdibili per rivivere ancora una volta la storia dei Pooh attraverso i loro più grandi successi, da “Amici per sempre” a “Tanta voglia di lei”, da “Parsifal” (capolavoro della band uscito nel 2023 in una speciale versione per il 50° anniversario) a “Dammi solo un minuto”, solo per citarne alcuni. Nati da un’idea di Valerio Negrini, in oltre 50 anni di carriera i Pooh hanno superato i 100 milioni di dischi venduti, hanno ottenuto un elenco spropositato di premi e riconoscimenti e si sono dimostrati dei veri “pionieri” per le rivoluzioni introdotte nei loro live, i temi trattati nei loro brani, l’uso della tecnologia moderna e la multimedialità e tanto ancora.

I biglietti sono in prevendita su Ticketone e punti vendita e prevendite abituali.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui.