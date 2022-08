Festa patronale: il programma completo, dove parcheggiare e i servizi Stp

BRINDISI – Le luminarie prendono forma. L’allestimento del luna park in piazzale Spalato è quasi completato. Da domani (sabato 27 agosto) si svolgeranno i primi eventi religiosi. E’ iniziato il percorso di avvicinamento alla festività dei santi patroni di Brindisi, Lorenzo e Teodoro. Le celebrazioni, dopo due anni di limitazioni causate dalla pandemia, tornano finalmente come ai “vecchi tempi”, con la processione in mare delle statue, i fuochi d’artificio, le bancarelle, le giostre e il pontificale in piazza Duomo. Il programma e gli aspetti riguardanti i parcheggi e la viabilità sono stati illustrati stamattina (venerdì 26 agosto) dal sindaco Riccardo Rossi e da don Cosimo Roma, parroco della basilica Cattedrale, in rappresentanza dell’arcidiocesi di Brindisi e Ostuni.

Le bancarelle, come di consueto, saranno dislocate dal 2 al 5 settembre sui corsi Umberto e Garibaldi con l’area dedicata al cibo che invece sarà quella di via del Mare. Giostre e luna park, dall’1 all’11 settembre (a partire dalle ore 19.30) saranno invece sistemate in piazzale Spalato.

Il programma

Venerdì 26 agosto: 17-20.30, piazza Duomo, donazione Sangue a cura dell’Avos; 21, adorazione eucaristica e sacramento della riconciliazione

Sabato 27 agosto: 18-30, Santa messa nel santuario di Maria degli angeli; 19.30, processione con le reliquie e la statua di San Lorenzo verso la cattedrale; 20.15, santa messa in cattedrale

Domenica 28 agosto: 20, basilica Cattedrale, “Tra folclore e tradizioni in vernacolo” con Franco Libardo

Lunedì 29 agosto: piazza Duomo, raccolta alimentare a cura del Cisom; 20, preghiera per la pace con i giovani di Sant’Egidio

Martedì 30 agosto: Cattedrale, ore 20, “Fortuna e declino dell’Ordine dei canonici del Santo Sepolcro” con il professor Mirko Santanicchia dell’Università di Perugia

Mercoledì 31 agosto: 20, “The Lion King, il cerchio magico della vita” a cura dell’Aipd

Giovedì 1 settembre: 20.30, piazza San Teodoro (palazzo Montenegro), “L’Elmo e la croce” con Stefano Miceli e Luca e Luca Ward



Venerdì 2 settembre: 20.30, processione con le statue di San Teodoro e San Lorenzo dalla cattedrale al tosello all’incrocio dei corsi

Sabato 3 settembre: 10, piazza Duomo, raduno auto e moto d’epoca; 19, processione a mare e a terra con le reliquie dei santi patroni presso la scalinata Virgilio, consegna delle chiavi della città e spettacolo dei fuochi d’artificio

Domenica 4 settembre: 18, Palio dell’arca nel porto di Brindisi a cura dell’Asd Circolo remiero di Brindisi; piazza Duomo, 20, solenne messa pontificale presieduta dall’arcivescovo Domenico Caliandro

Lunedì 5 settembre: 20, processione per il rientro dei santi patroni dal tosello in cattedrale, sostando al santuario di Santa Maria degli angeli

Martedì 6 settembre: Cattedrale, ore 20, “Il creato parla e il potere si racconta – Laudato si”, rappresentazione teatrale scritta dal giudice Maria Francesca Mariano

Parcheggi e trasporti

In previsione dell’afflusso di migliaia di persone che soprattutto nel fine settimana del 3-4 settembre si registrerà nel centro cittadino, sono stati predisposti circa 1500 posti in totale nelle seguenti aree parcheggio: parco Cillarese (200 posti); bosco ex collegio Tommaseo (200); stadio Fanuzzi (200); area nei pressi del cimitero (300); viale Arno (200); ospedale Perrino (50); centro commerciale Brin Park (450).

I parcheggi saranno collegati con il centro tramite i mezzi della Stp. In particolare, nel week end, il servizio di trasporto sarà fruibile gratuitamente a partire dalle 18 e fine al termine dello stesso. Sempre sabato 3 e domenica 4 settembre, le linee Stp 1, 5, 7, 8, 11, 26 prolungheranno il servizio dalle ore 22 alle ore 1.30. Il servizio di motobarca, fruibile a pagamento, sarà prolungato fino alle ore 2 da venerdì 2 a lunedì 5 settembre, con unica fermata presso la banchina Montenegro. Durante la processione in mare e lo spettacolo pirotecnico, il servizio di trasporto in motobarca sarà sospeso. “Invitiamo la cittadinanza ad usare il meno possibile gli autoveicoli e ad usufruire dei parcheggi messi a disposizione per un totale di 1600 posti auto, per poi spostarsi con i mezzi pubblici”, dichiara il comandante della Polizia Locale Antonio Orefice.

Viabilità

- Dalle ore 07:30 del giorno 1 settembre 2022 sino alle ore 08:00 del giorno 10

settembre 2022, tra l’intersezione dei corsi Roma e Umberto I, per l’installazione del

Tosello, il divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli con rimozione di quelli trovati in sosta vietata;

- dalle ore 18:00 del giorno 2 settembre 2022 sino alle ore 02:00 del giorno 6 settembre 2022; su: Piazza del Popolo, Corso Garibaldi, Via degli Albizi, Via Mattonelle, Via Belvedere, Via Monte, Via De Flagilla, Via De Terribile, Via Rubini, Corso Umberto I Cesare Battisti, Piazza Vittoria e Piazza Vittorio Emanuele II, divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli con rimozione di quelli trovati in sosta vietata.

Nel sopra citato periodo: i veicoli in transito sulla Via San Lorenzo da Brindisi, giunti all’intersezione con la Via Cesare Battisti, avranno l’obbligo di proseguire in direzione Corso Umberto I e di svolta a destra in direzione Piazza Cairoli; i veicoli in transito sulla Via Masaniello, giunti all’intersezione con Corso Umberto I, avranno l’obbligo di svolta a destra in direzione Piazza Cairoli; i veicoli in transito sulla Via Lata, giunti all’intersezione con la Via Fratti, avranno l’obbligo di svolta a destra in direzione di quest’ultima ed il seguente percorso alternativo: Via del Mare - Porta Lecce.

- Dal giorno 2 settembre 2022 al giorno 6 settembre 2022; sulle Vie: De Terribile, Rubini, Mattonelle, Belvedere, Monte, De Falgilla, Degli Albizi, Piazza del Popolo, Piazza Vittoria e Via Cesare Battisti, è consentito il transito dalle ore 00:00 sino alle 16:00, mentre la sosta e consentita 0-24;

- dalle ore 12:00 del giorno 2 settembre 2022 sino alle ore 02:00 del giorno 6 settembre 2022, sulla “Via Del Mare”, divieto di transito a tutti i veicoli nel senso di marcia in entrata da Via Porta Lecce in direzione Corso Garibaldi e Piazza Vittorio Emanuele II, e, altresì, vietata la sosta sulla Via Del Mare, nel tratto stradale compreso tra Via Fratti, Corso Garibaldi e Piazza Vittorio Emanuele;

- il giorno 27 agosto 2022 a partire dalle ore 19:30 fino a cessate esigenze di servizio, in occasione della “Processione con le Reliquie e la Statua di San Lorenzo da Brindisi dal Basilica Cattedrale verso Il Tosello”, sulle Vie: Carmine (incrocio Largo Angioli), San Lorenzo da Brindisi, Corso Umberto I, Piazza della Vittoria, Santi, Casimiro e Piazza Duomo, idivieto transito e di sosta a tutti i veicoli su entrambi i lati con rimozione di quelli trovati in sosta vietata;

- il giorno 31 agosto 2022 dalle ore 19:30 sino alle ore 23:30, sulle Vie Duomo, Tarantini, Colonne, in occasione dell’evento denominato “The Lion King il cerchio della vita siamo noi”, divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli su entrambi i lati con rimozione di quelli trovati in sosta vietata, è altresì, chiuso al transito veicolare Vico De Moricino, restano esclusi dal presente provvedimento i mezzi di Soccorso e delle Forze dell’Ordine.

Nel sopra citato periodo: i veicoli in transito sulla Via De Balzo in direzione Via Duomo: giunti all’intersezione con quest’ultima, avranno l’obbligo di svolta a sinistra ed il seguente itinerario alternativo: Via Duomo – Vico Seminario, dalle ore 19:00 alle ore 24:00.

- Il giorno 1 settembre 2022 dalle ore 19:30 sino alle ore 23:30, sulla Via Montenegro, in occasione dell’evento con la partecipazione di Stefano Miceli e Luca Word in “L’elmo della Croce”, divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli su entrambi i lati con rimozione di quelli trovati in sosta vietata.

Nel sopra citato periodo: i veicoli in transito sulla Via Duomo e sulla Via Tarantini in direzione Via Montenegro: giunti all'intersezione con la Via De Leo, avranno l’obbligo di svolta a sinistra in direzione di quest’ultima, dalle ore 19:00 alle ore 24:00 o cessate esigenze di servizio.

- Il giorno 2 settembre 2022 a partire dalle ore 20:00 fino a cessate esigenze di servizio, in occasione della “Processione dei Santi Patroni dalla Basilica Cattedrale verso Il Tosello”, sulle Vie: Piazza Duomo, Viale Regina Margherita, Corso Garibaldi, Piazza della Vittoria, Santi, Casimiro e Duomo, divieto transito e di sosta a tutti i veicoli su entrambi i lati con rimozione di quelli trovati in sosta vietata.

Nel sopra citato periodo: i veicoli in transito sulla Via De Balzo in direzione Via Duomo: giunti all’intersezione con quest’ultima, hanno l’obbligo di svolta a sinistra ed il seguente itinerario alternativo: Via Duomo – Vico Seminario, dalle ore 19:00 alle ore 24:00.

- Il giorno 3 settembre 2022 a partire dalle ore 19:00 fino a cessate esigenze di servizio, in occasione della “Solenne Processione a Mare dei Santi Patroni e dello spettacolo Pirotecnico”, su: Viale Regina Margherita, Corso Garibaldi, Piazza Vittorio Emanuele II, Dogana, Montenegro, restano esclusi i veicoli delle Forze dell’Ordine e dei mezzi di soccorso.

È fatto particolare obbligo ai gestori degli esercizi commerciali presenti su Viale Regina Margherita, a partire dalle ore 18.30, di rimuovere tavolini e sedie, al fine di consentire il passaggio della processione e dello spettacolo pirotecnico, che potranno essere ricollocati a cessate esigenze di servizio da parte della polizia locale o delle Forze dell’Ordine.

- Il giorno 3 Settembre 2022 a partire dalle ore 21:30 fino a cessate esigenze di servizio, in occasione della “Solenne Processione dei Santi Patroni dalla Scalinata Virgiliana al Tosello”, su: Viale Regina Margherita, Corso Garibaldi, Piazza Vittoria, Santi, Casimiro, Duomo e Piazza Duomo, divieto transito e di sosta a tutti i veicoli su entrambi i lati con rimozione di quelli trovati in sosta vietata, restano esclusi dal presente provvedimento, i veicoli delle Forze dell’Ordine e dei mezzi di soccorso. E’ fatto particolare obbligo ai gestori degli esercizi commerciali presenti su Viale Regina Margherita, a partire dalle ore 20.30, di rimuovere tavolini e sedie, al fine di consentire il passaggio della processione, i quali, potranno essere ricollocati, a cessate esigenze di servizio da parte della polizia locale o delle Forze dell’Ordine.

- Il giorno 4 settembre 2022 dalle ore 19:00 sino alle ore 22:00, sulle Vie: Duomo, Tarantini e Vico De Moricino, in occasione della “Messa Pontificale”, divieto di transito a tutti i veicoli ed, altresì, vietato il transito a tutti i veicoli sulla Via Colonne, dalle ore 19:00 alle ore 22:30.

Nel sopra citato periodo: i veicoli in transito sulla Via De Balzo: giunti all'intersezione con Via Duomo, hanno l’obbligo di svolta a sinistra ed il seguente itinerario alternativo: Via Duomo – Vico Seminario, dalle ore 18:30 alle ore 24:00.

- Il giorno 5 settembre 2022 a partire dalle ore 19:30 fino a cessate esigenze di servizio, in occasione della “Processione dei Santi Patroni dalla Basilica Cattedrale fino alla Chiesa degli Angeli”, sulle Vie: Piazza Duomo, Tarantini, Marco Pacuvio, Largo Concordia, Via Palma, Corso Umberto I (dall’incrocio dei Corsi a Via S. Lorenzo da Brindisi), Piazza della Vittoria, San Lorenzo da Brindisi, Largo Angioli, Via F. Fornari, Santi, Casimiro, Duomo e Piazza Duomo, divieto transito e di sosta a tutti i veicoli su entrambi i lati con rimozione di quelli trovati in sosta vietata.

Nel sopra citato periodo: i veicoli in transito sulla Via De Balzo in direzione Via Duomo: giunti all’intersezione con quest’ultima, hanno l’obbligo di svolta a sinistra.