Gatto si infila nel motore di un'auto: i pompieri lo soccorrono

BRINDISI – Un gruppo di cittadini e una squadra di vigili del fuoco si sono mobilitati per soccorrere un gattino che era rimasto incastrato nel motore di una Opel Crossover parcheggiata in Corte Cappuccini. Un residente, intorno alle ore 14, ha sentito un insistente miagolio e ha capito che un micio si era cacciato in un bel guaio. A quel punto ha allertato la responsabile di un'associazione animalista che si è recata sul posto e a sua volta sul posto ha chiesto l’intervento dei vigli del fuoco. In attesa dell’arrivo dei pompieri sono stati sistemati dei pezzi di cartone sotto alla carrozzeria. I vigili del fuoco hanno faticato non poco per estrarre il gattino. Il felino, però, subito dopo essere sgattaiolato dall’auto è andato a infilarsi sotto a un’altra vettura in sosta. Ma fortunatamente, in questo caso, si è penato di meno per recuperarlo.

