Incidente sulla rotatoria: spavento per un ciclista

Si sono vissuti momenti di apprensione per un ciclista che intorno a mezzogiorno di oggi (sabato 29 maggio) è stato investito da una Mercedes mentre percorreva il rondò della strada statale 7 per Taranto, cosiddetto incrocio della morte. L'incidente si è verificato, per cause da accertare, all'altezza dello svincolo per il rione Sant'Elia. Il malcapitato, vigile e cosciente, è stato soccorso dal personale del 118 e condotto in ospedale. Le sue condizioni, a quanto pare, non sono gravi. I rilievi del caso sono stati effettuati dalla Polizia Locale di Brindisi.