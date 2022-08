Auto finisce fuori strada e si ribalta, spavento per 5 ragazzi

BRINDISI - Grosso spavento ma, fortunatamente, nessuna grave conseguenza per i cinque giovani che erano a bordo di una Golf che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata sulla strada che collega Brindisi a Tuturano alle spalle del PalaPentassuglia, dopo che il conducente ne ha perso il controllo, forse a causa di una macchia di olio presente sul manto stradale. L'auto era stata noleggiata.

Nell'abitacolo cinque giovani di San Pietro Vernotico, Tuturano ed un loro amico di Padova in vacanza nel Brindisino. Tutti illesi dall'impatto. Solo per il conducente è stato necessario l'intervento dei sanitari del 118 per un problema al piede. Sul posto la polizia locale di Brindisi per i rilievi. L'auto è stata rimossa dalla ditta Tarantini.