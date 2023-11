Camion esce fuori strada e finisce in un dirupo: incidente alla zona industriale

BRINDISI - La dinamica dell'incidente stradale ha lasciato perplessi - per usare un eufemismo - coloro che sono intervenuti sul posto. L'autoarticolato è finito in un dirupo. E' successo intorno alle 9:45 di oggi, martedì 21 novembre 2023, nei pressi della zona industriale di Brindisi. Il mezzo ha attraversato, ma nel vero senso della parola, la rotatoria dalla quale si accede alla rampa per la superstrada che porta a Lecce.

Il guidatore, un autista di nazionalità bulgara, fortunatamente è uscito illeso dal sinistro. Poteva andare molto peggio. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia Locale del capoluogo adriatico, i sanitari del 118 e i lavoratori della ditta Pissta, che si occupano del ripristino delle strade dopo gli incidenti. L'autoarticolato ha sfondato il guard rail, adagiandosi in un dirupo.

Come si evince anche dalle foto pubblicate in pagina, il camion - che trasporta materiale in plastica - avrebbe "tagliato" la rotatoria al centro, percorrendo l'aiuola da un lato all'altro. Accertate le buone condizioni di salute dell'autista, gli agenti della polizia locale stanno procedendo agli accertamenti del caso, mentre i lavoratori della ditta Pissta si devono occupare della bonifica, che non sarà semplice, date le dimensioni del mezzo.