Due incidenti sulla superstrada: furgone ribaltato e tamponamento

BRINDISI - Due incidenti nell'arco di poche ore sulle strade statali del Brindisino. Il primo si è verificato sulla 379 all'altezza di Gorgognolo, Ostuni. Sulla corsia in direzione Bari un furgone si è ribaltato, fortunatamente senza gravi conseguenze. Attorno alle 16 sulla 613 (Brindisi-Lecce) in direzione Lecce, all'altezza dello svincolo per San Pietro Vernotico c'è stato un tamponamento tra una Bmw e una Seat Leon. Sul posto due ambulanze del 118 che hanno prestato le prime cure agli occupanti, nessuno sarebbe stato portato in ospedale. Secondo una prima ricostruzione a provocare il sinistro sarebbe stata una terza vettura poi dileguatasi. Di entrambi gli incidenti se ne sono occupati gli agenti della Polizia stradale che oltre alla ricostruzione della dinamica hanno gestito la viabilità. Il traffico ha subito rallentamenti.