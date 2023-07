Con la moto fuori strada: finiscono in un dirupo. ll salvataggio dei vigili del fuoco

FASANO - Il guidatore perde il controllo della moto e lui e la passeggera finiscono in un dirupo. E' accaduto nella serata di ieri, sabato 29 luglio 2023, in via Vecchia di Laureto, a Fasano. L'incidente stradale avrebbe potuto avere, potenzialmente, conseguenze peggiori, vista la dinamica. Il guidatore ha perso il controllo del mezzo, che è uscito fuori strada, e sia lui che la passeggera sono finiti in un dirupo.

Fortunatamente, il dirupo che costeggiava la strada non era eccessivamente profondo. I vigli del fuoco del distaccamento di Ostuni sono giunti immediatamente sul posto, insieme ai carabinieri di Fasano e al personale del 118. I pompieri hanno aiutato la ragazza a risalire sulla strada e l'hanno assicurata alle cure dei sanitari. Lei e il guidatore sono stati trasportati presso l'ospedale Perrino di Brindisi, riportando ferite lievi.