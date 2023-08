Violento impatto sulla strada per le spiagge: un'auto finisce contro un albero

Due i mezzi coinvolti in uno spaventoso incidente che si è verificato stamattina (lunedì 14 agosto) in prossimità dello stabilimento dei vigili del fuoco. Sul posto 118 e Polizia Locale

Una macchina si è schiantata contro le tamerici. Un altro veicolo è finito nelle campagne. Un violento impatto si è verificato intorno alle ore 10 di oggi (lunedì 14 agosto) sulla strada comunale 41 (litoranea nord di Brindisi), in prossimità dello stabilimento dei vigili del fuoco.

La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia Locale di Brindisi. Di certo c’è che i mezzi coinvolti sono due, entrambi di colore rosso. Una Kia Rio si è schiantata contro gli arbusti situati lungo il margine della carreggiata. Una vecchia Fiat Tipo è uscita fuori strada pochi metri più avanti.

I primi soccorsi sono stati prestati da persone che si trovavano all’interno dello stabilimento dei pompieri, in attesa dell’arrivo dei soccorritori del 118. L’apertura degli airbag, con ogni probabilità, ha evitato conseguenze peggiori per le persone a bordo, trasportate in ospedale con lievi traumi facciali.

Decine di auto dirette verso le spiagge si sono incolonnate in una lunga coda. I veicoli sono stati rimossi da un carro attrezzi della Europ Assistance.