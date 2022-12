Ancora un dramma sulla Brindisi-Tuturano: anziano automobilista muore in ospedale

Non ce l'ha fatta un 82enne di Squinzano che era arrivato in condizioni gravissime presso l'ospedale Perrino di Brindisi, a seguito di un violento impatto avvenuto nel primo pomeriggio di oggi. In quello stesso punto, appena cinque giorni fa, un altro incidente mortale