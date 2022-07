Spaventoso impatto fra due auto: coinvolta famiglia di turisti stranieri

CAROVIGNO - A seguito del violento impatto un'auto è andata a sbattere, con altrettanta violenza, contro il muro perimetrale di un terreno privato. Si sono vissuti momenti di apprensione per sei persone coinvolte in un incidente che intorno alle ore 17.15 di oggi (lunedì 4 luglio) si è verificato sulla strada provinciale che collega Carovigno alla borgata di Serranova, sempre nell'agro di Carovigno. Due auto sono entrate in collisione nel punto in cui la strada provinciale si interseca con una stradina che conduce a una masseria.

A bordo di un'Audi Q3 si trovava una famiglia di turisti canadesi composta da cinque persone. A bordo di una vecchia Alfa 166 si trovava il solo conducente, un uomo residente a Carovigno. Le cause del sinistro sono da accertare. Dopo lo scontro, l'Alfa ha impattato contro il muretto. Ad avere la peggio è stato proprio il conducente di quest'ultimo veicolo, estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni e preso subito in consegna dal personale del 118.

Trasportato in codice rosso presso l'ospedale Perrino di Brindisi, il malcapitato, fortunatamente, pare non corra pericolo di vita. Per quanto riguarda gli occupanti dell'Audi, tutti illesi ad eccezione del guidatore, un italo-canadese che si è fatto medicare sul posto. Spetterà agli agenti della Polizia Locale di Carovigno al comando di Lorenzo Renna il compito di far luce sulla dinamica dell'incidente.