Finisce in un fossato dopo l'impatto con un Tir: 39enne di Cisternino muore a Londra

CISTERNINO – Travolta da un camion mentre procedeva per le strade di Londra, alla guida della sua auto. La comunità di Cisternino piange la 39enne Tiziana Miccoli. Il drammatico incidente si è verificato lo scorso 17 gennaio. Da quanto riportato dai media locali, Tiziana procedeva al volante di una Volkswagen. Intorno alle ore 15.30, in una zona periferica, la terribile collisione con il Tir condotto da una donna di circa 40 anni. A seguito del violento impatto, la Volkswagen è finita in un fossato. Per Tiziana, purtroppo, non c’è stato nulla da fare, mentre la conducente del camion è rimasta illesa.

La polizia del Leicestershire ha comunicato di non aver effettuato alcun arresto. Contestualmente ha lanciato un appello agli automobilisti muniti di dash cam che potrebbero aver ripreso il sinistro, a fornire i loro filmati agli investigatori.

Tiziana viveva a Londra da circa 20 anni. La stessa scelta di vita era stata fatta anche da una sorella. La salma si trova ancora nella capitale inglese. Nei giorni scorsi sono partite due raccolte fondi per supportare la famiglia della 39enne nelle consistenti spese per il rimpatrio. Una colletta è stata organizzata presso la chiesa italiana di San Pietro, a Clerkwnwell. L’altra a Cisternino. Il rientro del feretro è previsto per i prossimi giorni, una volta espletate le pratiche burocratiche.