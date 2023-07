Incidente sulla strada che porta al mare: un'auto si ribalta, due feriti

CAROVIGNO - Le due auto impattano, una si ribalta. E' di due feriti il bilancio di un incidente accaduto oggi, giovedì 20 luglio 2023, in agro di Carovigno. I due mezzi, una Fiat Panda e una Volskwagen Golf, per cause ancora in fase di accertamento, sono entrate in collissione lungo la strada che conduce a Torre Santa Sabina.

La Panda si è ribaltata su un fianco, fermandosi esattamente al centro della carreggiata. Immediato l'intervento di una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Ostuni. Sul posto, inoltre, i sanitari del 118 con due ambulanze. A condurre le auto, due donne, entrambe trasportate presso l'ospedale di Francavilla Fontana. Le loro condizioni, fortunatamente, pare non destino preoccupazione.