Perde il controllo del veicolo durante sorpasso e finisce contro spartitraffico

BRINDISI - Durante una manovra di sorpasso ha trovato un ostacolo e ha perso il controllo del veicolo schiantandosi contro il new jersey. Sarebbe questa la dinamica di un incidente verificatosi attorno alle 16 di oggi, giovedì 18 agosto, sulla strada statale 7 Brindisi-Taranto. Il conducente avrebbe riferito di aver trovato un pezzo di ferro sull'asfalto, l'incidente si è verificato all'altezza di Francavilla Est sulla corsia in direzione Taranto. Sul posto oltre a un'ambulanza del 118 si sono recati i vigili del fuoco, al loro arrivo il ferito era già in ambulanza. Dei rilievi se ne è occupata la polizia stradale, il traffico ha subito rallentamenti.