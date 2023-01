Incidente sulla superstrada: auto si ribalta, due persone in codice rosso

FASANO - Un'auto si è ribaltata fermandosi sulla corsia di marcia, un'altra si è fermata di traverso a ridosso del guardrail. Due persone in codice rosso. E' questo il bilancio di un incidente verificatosi attorno alle 9 di oggi, sabato 7 gennaio, sulla strada statale 379 che collega Brindisi a Bari. Lo scontro si è verificato sulla corsia in direzione nord all'altezza di Fasano. Le auto coinvolte sono una Fiat 500 L con a bordo due persone di Mesagne, un 46enne e un 38enne e una Lancia Y condotta da un 33enne che è rimasto illeso. L'impatto è stato così violento che sono scoppiati gli airbag. I due feriti a bordo della Fiat sono stati portati da ambulanze del 118 in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco.