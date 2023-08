Incidente in superstrada: auto si ribalta. Prognosi riservata per il guidatore

OSTUNI - In seguito a un incidente stradale, un giovane è stato ricoverato presso l'ospedale Perrino di Brindisi. Prognosi riservata per lui. Il teatro del sinistro è la strada statale 379, quella che da Brindisi porta a Bari. L'incidente si è verificato intorno alle 10 di questa mattina (martedì 1 agosto 2023) sulla corsia direzione Brindisi, all'altezza del resort di Rosa Marina, Comune di Ostuni. Il mezzo è una Seat Alambra, guidata da un cittadino albanese di 28 anni.

Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente ha perso il controllo dell'auto, che si è ribaltata. Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia stradale. Intanto, dalla sala operativa sono stati allertati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, ma il loro intervento non si è reso necessario, in quanto il guidatore al loro arrivo era già fuori dal mezzo cappottato.

Il personale Anas ha chiuso, fino alla rimozione della Seat, un tratto della superstrada: gli automoblisti hanno dovuto prendere l'uscita Pilone e rientrare sulla 379 da Villanova. Il giovane è stato condotto, in codice rosso, presso il Perrino. Per lui, prognosi riservata. Gli agenti della polizia stradale dovranno ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.