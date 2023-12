Incidente sulla superstrada dopo malore alla guida: quattro veicoli coinvolti

BRINDISI - Dopo il caso analogo di ieri, dagli esiti purtroppo mortali, un altro malore - stando a quanto si apprende nell'immediatezza dei fatti - è alla base di un incidente. In questo caso, sia l'uomo che si è sentito male alla guida che le persone coinvolte fortunatamente dovrebbero aver riportato solo lievi ferite. E' accaduto intorno alle 11:30 di oggi, mercoledì 27 dicembre 2023, sulla strada statale 613, la supestrada che collega Brindisi e Lecce.

La polizia stradale si sta occupando della ricostruzione della dinamica dei fatti e ha gestito il traffico. Nel momento in cui si scrive, il tratto di strada è regolarmente percorribile. L'incidente è avvenuto all'altezza dello svincolo per Tuturano, carreggiata direzione Brindisi. L'uomo alla guida del furgone ha accusato un malore, rimanendo fermo sulla corsia di sorpasso. Tre auto, sopraggiungendo, non hanno potuto evitare il mezzo.

I sanitari del 118 hanno constatato che i feriti sono lievi, non c'è stato bisogno di portare nessuno in ospedale. Il traffico era rallentato, ma la polizia stradale lo ha gestito, evitando altri episodi simili. I mezzi incidentati sono stati presi in carico e spostati dalle ditte Tarantini e Lanza.