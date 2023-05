Incidente sulla superstrada: tre auto coinvolte, un ferito. Coda chilometrica

BRINDISI - E' di un ferito e tre auto danneggiate il bilancio di un incidente verificatosi nel pomeriggio di oggi, venerdì 26 maggio, sulla strada statale 379 che collega Bari a Brindisi. Coda chilometrica sulla corsia in direzione sud all'altezza di Apani. L'incidente si è verificato all'altezza dello svincolo per San Vito Dei Normanni.

Sul posto si è recata una squadra dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli, oltre alle ambulanze del 118. Una sola persona è stata portata in ospedale. Come già detto il traffico ha subito forti rallentamenti, la corsia di marcia è rimasta bloccata per tutta la durata delle operazioni di soccorso e rilievi.