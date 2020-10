Auto si ribalta: coda chilometrica sulla superstrada Lecce-Brindisi

Auto a passo d'uomo sulla strada statale 613 che collega Lecce a Brindisi, direzione Brindisi, a causa di un incidente che si è verificato nei pressi dello svincolo per Torchiarolo. Il sinistro, fortunatamente, non ha avuto gravi conseguenze. Si tratta di un automobilista che intorno alle ore 16.30, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo, ribaltandosi. Il conducente, uscito illeso dall'abitacolo, ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Le operazioni di rimozione del mezzo incidentato, però, sono andate per le lunghe. Questo ha provocato un brusco rallentamento della circolazione, da cui è scaturita un incolonnamento di circa tre chilometri, a cavallo fra le province di Lecce e Brindisi. Poco dopo le ore 19 il traffico è tornato a scorrere regolarmente. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Locale di Torchiarolo, al comando di Lorenzo Renna. Sul posto anche il personale dell'Anas.

