Auto esce fuori strada, impatta contro un ulivo e si ribalta: un ferito

MESAGNE - Probabilmente ha perso il controllo dell'auto che conduceva. Il mezzo è finito nelle campagne, andando a sbattere contro un albero d'ulivo. L'auto si è quindi ribaltata su un fianco. Destano preoccupazione le condizioni del conducente, un ragazzo torrese. L'incidente stradale è avvenuto sulla provinciale che da Mesagne porta a Torre Santa Susanna, in agro del primo comune indicato. Gli altri due occupanti, spavento a parte, stanno bene.

Sul posto si sono recati gli agenti della polizia locale di Mesagne, i vigili del fuoco e i sanitari del 118, con un'automedica. I primi sono già al lavoro per ricostruire la dinamica. Sicuramente, la pioggia e l'asfalto reso viscido hanno avuto un ruolo. I secondi hanno messo in sicurezza l'auto. Gli ultimi si sono presi cura del conducente, ferito. Trasportato al Perrino di Brindisi, nel momento in cui si scrive non si hanno notizie più precise sulle sue condizioni.