Esce dall'auto in panne: travolto sotto al ponte della superstrada

Aveva accostato poco prima dello svincolo per l'aeroporto, dopo che il veicolo era rimasto senza carburante

BRINDISI - Uscito dall'auto, è stato travolto da un'altra macchina. C'è apprensione per le condizioni di un giovane automobilista che intorno alle ore 11:45 di oggi (giovedì 29 luglio) è stato investito sotto a un cavalcavia della strada statale 379 che collega Brindisi a Bari, direzione Brindisi. Il giovane procedeva alla guida di una Ford Fiesta. Giunto in prossimità dello svincolo per l'aerporto, pare che il veicolo sia rimasto senza carburante.

Il conducente ha quindi deciso di accostare sotto al ponte, a una decina di metri dallo svincolo. Ma una volta fuori dall'abitacolo, il malcapitato è stato centrato da una vettura di grossa cilindrata. Dopo il violento impatto con l'auto, è stato sbalzato sull'asfalto, riportando ferite di una certa entita. L'altro automobilista, intanto, si era formato pochi metri più avanti. Soccorso da personale del 118, il ragazzo è stato trasportato presso l'ospedale Perrino di Brindisi. L'incidente è stato rilevato dagli agenti della Polizia Locale di Brindisi. Sul posto anche i vigili del fuoco.