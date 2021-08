La torcia si riaccende, Rossi: "Da ridiscutere la presenza del petrolchimico"

BRINDISI - Un impressionante bagliore illumina l'orizzonte. La torcia del petrolchimico, la solita di Punta di Torre Cavallo, si è accesa poco prima di mezzanotte. L'alta sfiammata è visibile nel raggio di decine di chilometri, fino alle marine a sud del capoluogo. Un lettore residente lungo la fascia costiera riferisce di numerose persone uscite da casa, svegliate da "forti tremolii e rumori cupi". "Sembra un terremoto", riferisce il cittadino.

Non si sa al momento cosa abbia provocato la sfiammata. Va ricordato che solitamente la torcia di Eni Versalis si attiva come meccanismo di sicurezza in occasione dei blocchi dell'impianto di cracking. Fra i mesi di giugno e luglio lo stabilimento ha osservato una fermata generale durante la quale sono stati effettuati lavori di manutenzione straordinaria.

La reazione del sindaco

“Per alcune settimane, in concomitanza con i lavori, la torcia si è attivata a intermittenza, ma nulla di paragonabile all'episodio odierno, che ha provocato una dura reazione da parte del sindaco Riccardo Rossi. “Si è superato - tuona il primo cittadino attraverso un post pubblicato sul suo profilo - ogni limite. La città di Brindisi e i suoi cittadini non possono più sopportare tali situazioni che pongono a repentaglio la salute e l'immagine della città. Dapprima le manutenzioni straordinarie che dovevano chiudersi a luglio, invece ripetutamente la torcia torna a sfiammare, visibile a decine di chilometri di distanza”. “La presenza dello stabilimento - prosegue Rossi - va posta a questo punto in discussione con il gruppo Eni e con il Governo. Non siamo figli di un Dio minore, non possiamo essere condannati per il lavoro a subire tutto ciò, in una città che ha diritto a vivere. Da Domani le spiegazioni non sono più sufficienti, dopo il carbone occorre pensare al futuro senza torce”.

Articolo aggiornato alle ore 7:55 del 18 agosto