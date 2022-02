“Orgasmo”, il dolce della seduzione spopola a Brindisi: cos’è e perché accende la passione

BRINDISI - Dopo aver vinto la puntata del programma Cake star in onda su Real Time lo scorso 25 febbraio, la pasticceria “Dolci creazioni” di Fabio Ravone ha ospitato molte persone desiderose di assaporare il suo dolce chiamato “Orgasmo”.

Come specificato in un altro articolo sull’argomento, il nome della pietanza richiama il piacere che il palato può ricevere gustando tale prelibatezza. Chi ha seguito l’episodio del “food talent” ha potuto constatare che è stata la ciliegina sulla torta tale da consentire al pasticcere brindisino di avere la meglio sugli altri due concorrenti in gara.

Dopo la messa in onda televisiva, il successo in città è stato così grande da trasformarsi in un vero e proprio trend del momento: la gente ne parla, c’è chi non ha perso tempo per andarlo a gustare, e magari qualcuno starà provando anche a farlo a casa.

Ma come si prepara questo dolce? La ricetta è riservata e rimane di proprietà della pasticceria “Dolci creazioni”; affidandosi ad un video pubblicato sui social dallo stesso pasticcere brindisino, è stato possibile carpire alcuni elementi utili per trarre delle indicazioni sugli ingredienti.

Il dolce “Orgasmo” e la passione

In sostanza si tratta di un bignè farcito, con all’interno una sostanza cremosa ai frutti esotici fusa con del "mango spadellato". Il dolce viene reso meno secco e ancora più saporito grazie all’aggiunta di una "rosa" alla crema di mascarpone montato sull’estremità superiore.

Il riferimento alla seduzione che suggerisce il nome del dolce si rifà sicuramente alla presenza del mango. Quest'ultimo, per molti Paesi del mondo, è considerato un afrodisiaco perché abbonda di vitamina E, composto che aiuterebbe a regolare gli ormoni sessuali e ad aumentare il desiderio. Una valutazione facilitata dall'apparenza del prodotto, che possiede un colore acceso tale da trasmettere un senso del tutto tropicale ed esotico.

Mentre in diversi luoghi il mango è considerato addirittura “il frutto dell’amore”, secondo alcune analisi recenti fungerebbe invece da contraccettivo: è quanto riportato dallo studio dell'università della California pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences. Gli analisti hanno sostenuto questa ipotesi per la presenza nell'alimento di sostanze come il lupeolo e la pristimerina.

Per sapere quale effetto provoca, quindi, non resta che provare il dolce "Orgasmo" di Fabio Ravone; se non altro si potrà avere il piacere di assaporare una delizia made in Brindisi.