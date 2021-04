I fagottini di bresaola con ricotta, rucola e noci pecan sono uno tira l’altro. Un antipasto facilissimo e veloce è adatto anche a essere servito come secondo estivo o per una cena in piedi. Il cuore del fagottino, infatti è molto comodo per essere gustato come finger food.

La crema di ricotta all'interno di sottili fette di bresaola è lavorata con rucola e noci pecan, chiamate anche noci americane, per il loro paese d'origine, queste hanno un sapore più intenso delle noci nostrane e sono un po' più dolci. Anche se leggermente caloriche, sono ricche di proteine, antiossidanti e aiutano e ridurre il colesterolo cattivo.

Ingredienti (4 porzioni)

200 g di bresaola a fette

200 g di ricotta

20 g di rucola

50 g di noci pecan

olio extravergine di oliva

sale

pepe

erba cipollina

Procedimento

Iniziate dal ripieno dei fagottini di bresaola alla ricotta. In una ciotola lavorate a crema la ricotta con una frusta. Aggiungete le noci pecan grossolanamente spezzettate e la rucola tritata. Mescolate con una spatola per amalgamare. Condite con un cucchiaio d'olio, sale e pepe.

Adagiate un cucchiaio di ricotta su una fetta di bresaola. Chiudetela a fagottino e legatela con un po' di spago da cucina. In questo modo sarà più facile sovrapporlo con uno stelo d'erba cipollina. Proseguite in questo modo fino a esaurimento degli ingredienti. Tenete in frigorifero i fagottini di bresaola alla ricotta fino al momento di servire