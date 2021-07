Salsa maionese: il piacere di farla in casa

Uno dei composti “regina” non solo per accompagnare i piatti di pesce, fonderà il proprio delicatissimo gusto a ogni pietanza con cui vorrete servirla

Sicuramente più indicata per i piatti a base di crostacei bolliti o di classiche “trance” di pesce di buona stazza, c’è chi preferisce acquistare la maionese direttamente in tubetti e chi prepararla a casa, magari con l’ausilio del frullatore elettrico.

Ricetta per una tazza di maionese

4/5 tuorli d’uovo

Circa mezzo litro di olio di oliva o di semi

Sale q.b.

Aceto

Limone

Prendete quattro uova, rompetele e dividete gli albumi dai tuorli. Versate questi ultimi in una terrina e immergeteci dentro le pale del frullatore. Azionate a velocità media fino a far raggiungere al composto omogeneità de densità, quindi aggiungete poco alla volta un filo d’olio e continuate a lavorare. Fate attenzione al sapore dell’olio perché più sarà forte, meno delicata sarà la maionese. Se durante questa operazione la maionese dovesse perdere coesione, a parte montate un altro tuorlo e aggiungetelo al vostro composto. Durante la preparazione potete aggiungere un pizzico di sale e nella fase finale un po’ di limone o aceto. Quando il composto sarà voluminoso e soffice, sarà pronto e potrete usarlo. Si raccomando la conservazione in frigorifero.