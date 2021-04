Parmigiana di carciofi, gustosa per tutta la famiglia

L'ingrediente principale sono i carciofi, dunque vanno scelti di ottima qualità, e in questo periodo se ne possono ancora trovare di buoni. Approfittate dell'ultimo raccolto per gustare nel modo migliore questa verdura di stagione. Ecco la ricetta della parmigiana di carciofi

Ingredienti per sei persone

10 carciofi

1 mozzarella

200 grammi di mortadella (a fette)

200 grammi di parmigiano grattugiato

800 grammi di salsa di pomodoro o (pomodori pelati)

olio extra vergine d'oliva

1 spicchio di aglio

200 grammi di farina

acqua frizzante fredda

3 limoni

2 uova

sale e pepe

Procedimento

Per prima cosa bisogna pulire i carciofi, iniziando a togliere le foglie esterne, quelle più dure sino ad arrivare a quelle più tenere. Tagliate la parte della punta, come in foto, e successivamente tagliate in tondo la parte esterna quella più viola. La parte del gambo va ripulita delle parte esterna.

Preparate un contenitore con dell'acqua e succo di limoni dove andrete a mettere i carciofi appena puliti, per evitare che anneriscano. Quando saranno tutti puliti, affettate i carciofi in questo modo, formando delle fettine. Poneteli in un canovaccio per fargli asciugare bene. A questo punto si può passare alla preparazione della pastella per la frittura.

Versate la farina in un contenitore e aggiungete pian piano dell'acqua frizzante fredda di frigo. Amalgamate sino ad ottenere una consistenza fluida, ma non liquida. Incorporate due uova insieme ad un pizzico di sale. Immergete i carciofi nella pastella e fateli amalgamare bene. Versate dell'olio d'oliva extravergine in una padella per frittura, quando sarà caldo al punto giusto aggiungete uno alla volta i carciofi.

Dorateli bene. Quando saranno colorati al punto giusto toglieteli dall'olio. Poneteli in un piatto con carta assorbente per far asciugare l'olio in eccesso.

Preparazione del sugo di pomodoro

Fate dorare uno spicchio di aglio in un pentola con dell'olio d'oliva extra vergine. Quando l'aglio sarà imbiondito toglietelo e versate la salsa di pomodoro, spolverate con un pizzico di sale e cucinate per circa 30 minuti.

Quando tutti gli ingredienti saranno pronti potete iniziare ad unirli insieme. Preparate le fette di mortadella, il parmigiano grattugiato e la mozzarella che taglierete a dadini. Nel tegame che andrà in forno versate sul fondo il sugo di pomodoro.

Formate il primo strato con i carciofi fritti. Aggiungete la mozzarella tagliata a dadini e spolverate con il parmigiano. Ricoprite con uno strato di carciofi, poi il sugo e adagiate sopra le fette di mortadella sino a ricoprire tutto. Versate nuovamente la mozzarella e il parmigiano. Ricoprite con l'ultimo strato di carciofi. Versate il sugo di pomodoro e spolverate con il parmigiano. Infornate in forno già caldo a 180° per circa 40 minuti. Togliete dal forno quando la superficie sarà cotta e nel tegame non ci sarà nessun liquido