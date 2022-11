Arneo, incontro pubblico giovedì 10 novembre a San Vito Dei Normanni

SAN VITO DEI NORMANNI - Il comitato "La voce del cittadino" di San Vito Dei Normanni unitamente al sindacato Cobas di Brindisi e al "Comitato no enfiteusi" di San Michele Salentino invitano i cittadini di San Vito dei Normanni a partecipare all'incontro di giovedì 10 novembre alle ore 16,30 nell'aula del Consiglio Comunale dello stesso comune con il sindaco, Silvana Errico, a cui portare in quella occasione le rimostranze sul problema delle cartelle dell'Arneo, come per altre problematiche come la Tari e altri servizi comunali.

I cittadini non avevano potuto incontrare il sindaco di San Vito alla fine del partecipato sit in del 3 novembre scorso per impegni istituzionali dello stesso sindaco. Una delegazione si è presentata lunedì ricevendo l'impegno di questo incontro del 10 Novembre. Scrivono i comitati e il Cobas: "Nel corso dell'incontro di giovedì 10 Novembre intendiamo poter trattare e discutere con l'Amministrazione Comunale in maniera articolata e trasparente, tra l'altro, della questione 'Arneo', con l'auspicio di farla recedere dalla convinzione manifestata sino ad oggi secondo cui la vicenda non sia di sua competenza, nonostante la normativa in materia assegni compiti specifici ai Comuni del bacino (Federconsumatori Brindisi) e i dubbi sulla legittimità delle richieste avanzate dal Consorzio di bonifica nei confronti di tantissimi indifesi cittadini".

Per comitati e Cobas, la necessità di un confronto con la Amministrazione Comunale "nasce anche dall'aver discusso per alcune ore settimane fa con l'assessore regionale alla Agricoltura, Donato Pentassuglia, che ci raccomandava di quanto fossero importanti le decisioni dei comuni in tema di riperimetrazioni. L'Arneo continua a esigere il pagamento delle cartelle lì dove prima erano terreni agricoli e adesso sono case legittimamente costruite. Oppure dove da decenni su terreni agricoli non viene effettuato alcun servizio".