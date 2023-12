A Natale puoi vincere una divisa sotto l’albero!

Quest’anno per le feste natalizie fatti un regalo davvero speciale: la divisa!

Come? Preparati a dovere partecipando a un corso di formazione per il superamento dei concorsi militari. Un’opportunità unica, grazie alla quale riuscirai a cambiare il tuo futuro per sempre.

Quindi, se il tuo obiettivo per il nuovo anno è indossare la divisa militare, continua a leggere per scoprire come realizzare il tuo sogno.

Nissolino Corsi: scopri come vincere la borsa di studio

A portare la divisa sotto l’albero ci pensa la Nissolino Corsi con la sua iniziativa natalizia, in cui vengono messe in palio borse di studio per i ragazzi residente nella regione Puglia.

L’iniziativa “Una divisa sotto l’albero” permette di vincere borse di studio per la frequenza dei corsi di preparazione Nissolino Corsi per la sede di Brindisi. I vincitori delle borse di studio potranno fruire per l’intero Anno Accademico della preparazione Nissolino Corsi.

Come iscriversi e come partecipare

Le iscrizioni per vincere la borsa di studio sono aperte fino al 22 dicembre 2023.

I vincitori della borsa di studio potranno fruire del Percorso di Preparazione Nissolino Corsi che fornisce tutti gli strumenti per affrontare con sicurezza tutte le prove dei Concorsi per i vari ruoli/gradi.

Il Percorso si basa sul Metodo Nissolino Corsi, che integra due modalità di studio e apprendimento:

lezioni in aula, con l’ausilio di tutor specializzati lezioni online sulla piattaforma e-Learning NC, dove sarà possibile consultare le videolezioni, verificare la propria preparazione con questionari specifici, esercitarsi sulla banca dati ed effettuare simulazioni delle prove d’esame.

Per partecipare all’iniziativa “Una divisa sotto l’albero” è necessario:

Essere residenti nella regione Puglia

Essere studenti del 2°, 4° o 5° anno di scuola superiore

Essere diplomati ed avere un’età inferiore ai 25 anni

Le iscrizioni all’iniziativa inoltrate dopo la data di scadenza – 22 dicembre 2023 – non saranno prese in considerazione.



Per partecipare basta andare sul sito della Nissolino Corsi e compilare il modulo di adesione.

Tutti gli iscritti saranno contattati dalla sede Nissolino Corsi e saranno sottoposti a un colloquio attitudinale-motivazionale necessario per l’acquisizione dei punteggi che permetteranno la vittoria della borsa di studio.

La Nissolino Corsi, da oltre 30 anni, è la scuola leader in Italia nel settore della preparazione ai Concorsi nella Pubblica Amministrazione e, in particolare, nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia. La scuola è presente in tutta Italia con centri specializzati, grazie ai quali ha impartito il giusto metodo di studio a migliaia di giovani, aiutandoli a superare le prove dei concorsi in divisa.