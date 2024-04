"Buena vida piña y coco": la nuova creazione della Casa vinicola Marco Carrisi al Vinitaly

VERONA - Il mondo del vino è un universo in costante evoluzione, dove la creatività e l'innovazione si fondono per regalare esperienze sensoriali uniche. Ed è proprio in questo contesto che Casa Vinicola Marco Carrisi si prepara ad accogliere gli appassionati e gli esperti del settore alla 56esima edizione di Vinitaly, in programma dal 14 al 17 aprile a Verona presso il padiglione Puglia, numero 11, Isola C 5. Un'occasione imperdibile per immergersi nell'atmosfera vibrante di una delle più grandi fiere del vino al mondo.

Quest'anno, il team di Casa Vinicola Marco Carrisi ha annunciato con orgoglio l'anteprima mondiale del suo ultimo gioiello enologico: Buena Vida Piña y Coco. Questa nuova creazione promette di rivoluzionare il concetto stesso di spumante, offrendo un'esperienza gustativa sorprendente e avvolgente.

Le bollicine di uve glera sono trasformate in una sinfonia di sapori tropicali, con il gusto esotico del cocco che si fonde armoniosamente con la freschezza dell'ananas. Il risultato è un'esplosione di freschezza e vitalità che delizierà i palati più esigenti, mentre avvolge i sensi in un abbraccio di piacere.

Durante Vinitaly, gli ospiti avranno l'opportunità unica di degustare in anteprima questo straordinario connubio di sapori, immergendosi in un viaggio sensoriale che li porterà direttamente sotto il sole dei tropici. Il team di Casa Vinicola Marco Carrisi sarà lieto di accogliere gli ospiti presso lo stand, offrendo loro l'opportunità di scoprire e apprezzare personalmente la raffinatezza e l'originalità di Buena Vida Piña y Coco.

