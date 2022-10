Carovigno, "Sogno l'impresa": incontro sugli strumenti per l'autoimprenditorialità

CAROVIGNO - Il Progetto Policoro dell’Arcidiocesi Brindisi-Ostuni in collaborazione con Invitalia organizza “Sogno l’impresa - strumenti per l’autoimprenditorialità”, un momento d’informazione sul tema giovani e autoimprenditorialità, in programma venerdì 4 novembre 2022, dalle ore 16.00 alle ore 20.00 presso il Castello Dentice di Frasso di Carovigno.

La mission del Progetto Policoro è quella di accompagnare i giovani alla creazione d’impresa e di educare e formare al lavoro dignitoso, grazie al supporto del tutor e dell’intera equipe composta dai maggiori attori sociali del territorio. Per raggiungere l'obiettivo figura fondamentale è quella dell’animatore di comunità, il quale sviluppa l’animazione territoriale diocesana rispetto ai temi giovani, vangelo e lavoro.

Nello specifico l’evento si svilupperà proponendo attività laboratoriali con un focus su tre degli incentivi messi a disposizione da Invitalia: Resto al Sud; On - Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero; Nuove SelfiEmployment.

Sarà un momento di confronto tra i giovani ed esperti, che aiuteranno a diffondere la cultura d’impresa nel territorio. L’iniziativa è aperta a tutti coloro che, fra i giovani, desiderano affacciarsi al mondo imprenditoriale con uno sguardo agli incentivi e agli strumenti presenti nel territorio nazionale.