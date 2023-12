A Cisternino la conferenza dei "Borghi più belli del Mediterraneo"

CISTERNINO - L'Amministrazione Comunale di Cisternino, quale membro dell'Associazione "I borghi più belli d'Italia", è coordinatrice di un progetto per la realizzazione dei "Borghi più belli del Mediterraneo". Il progetto, concretamente avviato nell'ottobre 2013, ha trai i suoi principali obiettivi quello di coordinare la creazione di altrettante reti nazionali che valorizzino le bellezze e le tipicità dei piccoli borghi storici, dei paesaggi, delle tradizioni culturali, sociali ed enogastronomiche, attraverso la costante "esaltazione" e promozione degli elementi caratterizzanti il territorio.

Un impegno diretto a coinvolgere tutti quei piccoli centri, altrimenti descritti come "borghi", appartenenti al bacino geografico del Mediterraneo sino ad oggi esclusi dalle principali rotte del turismo di riferimento ma parimenti testimoni di storia, arte e architettura. Un'idea finalizzata, inoltre, a sviluppare rapporti di amicizia, fratellanza, pace e collaborazione fra le cittadine e i popoli di quelle nazioni che aderiscono alla "rete".

Quest'anno la Giunta di Cisternino ha deciso di organizzare l'ottava conferenza dei "Borghi più belli del Mediterraneo", articolandola in più fasi, con inizio a dicembre 2023 e conclusione a marzo 2024. La prima fase dell'ottava conferenza internazionale dei "Borghi più belli del Mediterraneo", organizzata in collaborazione con la Pro Loco e l'associazione nazionale de "I borghi più belli d'Italia", si svolgerà a Cisternino nelle giornate del 15-16-17 dicembre 2023.

L'evento, dal titolo "Valle d'Itria Challenge - Invasione digitali Cisternino 2023", vedrà nella giornata di venerdì 15 un Brief di benvenuto con Osvaldo Bevilacqua, cui seguirà una visita al borgo con guida e foto/video. Sabato 16, invece, presso la sala consiliare del Comune di Cisternino, alle ore 10:30, si terrà l'incontro "I luoghi del cuore: come amarli, come raccontarli", che vedrà la partecipazione di Osvaldo Bevilacqua in dialogo con Pippo Simone, l'Amministrazione comunale di Cisternino e Aldo Patruno, direttore del Dipartimento turismo e cultura della Regione Puglia.

Infine, nella giornata di domenica 17, una giuria per la valutazione dei contenuti prodotti dagli Ambassador, composta da Osvaldo Bevilacqua (presidente), un rappresentante dei Borghi più belli e un rappresentante dell'Amministrazione comunale procederà alla proclamazione dei vincitori del "Valle d'Itria Challenge - Invasione digitali Cisternino 2023". Referente dell'Amministrazione Comunale di Cisternino, il presidente del Consiglio Comunale, Donato Baccaro: 330701817.