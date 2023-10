Due aziende di Brindisi promuoveranno la Puglia alla fiera del turismo di Rimini

BRINDISI - È iniziata ieri (11 ottobre) a Rimini la sessantesima edizione del Ttg Travel Experience, la prestigiosa manifestazione italiana dedicata alla promozione del turismo su scala globale.

La sezione politiche giovanili della Regione Puglia e Arti Puglia, nell’ambito della misura “Percorsi d'Impresa”, ha sostenuto la partecipazione di giovani realtà imprenditoriali del territorio regionale, offrendo loro l'opportunità di esporre le loro attività in questo importante contesto internazionale.

Tra queste sono state selezionate ben due realtà brindisine: Brio Brindisi, il tour operator incoming fondato da Nicola Giulivo, e Infuseria Brindisina, produttore di Carduus, l’amaro di Brindisi al carciofo ideato da Fabrizio Di Rienzo e Francesco Lillo.

Un’opportunità prestigiosa per le due giovani aziende, già vincitrici del bando Pin della Regione Puglia e beneficiarie del percorso di incubazione “Palazzo Guerrieri” del Comune di Brindisi.

La selezione delle due aziende è un'ottima notizia se rapportata alla situazione del territorio. Quest'ultimo è alla ricerca costante di energie tali da alimentare le sue prospettive turistiche, e soprattutto di una visione capace di creare un unicum in Puglia. Brindisi merità un'opportunità importante per far scoprire le sue bellezze e le sue eccellenze. Entrambe le realtà citate, dunque, volano a Rimini con l'intento di promuovere non solo il proprio lavoro e (più ad ampio raggio) la regione; rappresenteranno soprattutto la loro città e la provincia. Fondamentale, al fine di incentivare l'iniziativa promozionale, sarà partire dalle iniziative proposte dalle giovani menti, dall'innovazione, dai prodotti e dai servizi tali da contraddistinguere - anche nel tempo - un territorio laborioso.