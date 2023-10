Fasano, turismo ancora in crescita nei primi nove mesi del 2023

FASANO – La fine dell’estate porta con sé i primi bilanci e l’analisi dei trend del turismo. Anche nel 2023 Fasano registra una crescita dei flussi che nel periodo da gennaio a settembre si attesta, in media, attorno al 10 per cento in più rispetto al 2022. Di particolare rilevanza è il dato del periodo gennaio-aprile: un +30 per cento che rappresenta il consolidarsi del percorso verso una maggiore destagionalizzazione dell’offerta. I dati emergono grazie a "PayTourist", il gestionale web dedicato al pagamento dell'imposta di soggiorno nel Comune di Fasano, e dettagliano il quadro complessivo regionale offerto dall’Osservatorio di PugliaPromozione: i primi otto mesi del 2023 hanno evidenziato per la Puglia un risultato complessivo del +5,5 per cento per gli arrivi e del +3 per cento per le presenze, con una crescita dei flussi internazionali (+20 per cento gli arrivi e +14 per cento le presenze).

"Mi fa molto piacere - dice il sindaco Francesco Zaccaria - constatare l’ennesimo incremento degli arrivi e delle presenze di turisti nell'estate 2023, tra l’altro non ancora finita, che mantengono Fasano tra le eccellenze del turismo pugliese e italiano. Adesso, la sfida è migliorare i servizi e l’accoglienza in tutte le località del nostro Comune, attraverso riqualificazioni e vivibilità per i nostri concittadini e per i turisti. I viaggiatori devono sentirsi fasanesi per tutta la durata del soggiorno, perché solo così raggiungeremo un triplo risultato: mantenere l’autenticità del nostro territorio, non snaturare luoghi e tradizioni, conciliare al meglio il turismo con il diritto di chi abita da sempre a Fasano di continuare a godere delle sue bellezze e delle sue bontà, in modo accessibile a tutti. A imprenditori e lavoratori del turismo i miei complimenti e il mio grazie a nome dell'Amministrazione comunale: avanti Fasano, bene così".

"I dati fanno emergere un progressivo riassestamento dei flussi turistici dopo lo stop del periodo Covid, con un ulteriore margine di crescita per Fasano, soddisfacente in estate e sorprendente in bassa e media stagione - spiega l’assessore al Turismo Pier Francesco Palmariggi - I numeri sono importanti ma non devono nemmeno diventare un’ossessione: vanno letti e interpretati con la consapevolezza che tutto deve equilibrarsi con la nostra autenticità, che è la nostra forza. Tutto, inoltre, può e deve ancora migliorare. L’amministrazione deve continuare a mettere in campo visione, risposte e soluzioni. Le imprese di questo territorio, che sono eccellenti, non devono smettere di migliorarsi in servizi e qualità".