Puglia Promozione: 10 educational tour per vivere un'autentica esperienza di viaggio

È online il nuovo avviso pubblico dell’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione (A.Re.T.) per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla programmazione di educational tour per la promozione della destinazione Puglia.

Gli educational tour sono lo strumento di comunicazione e promozione più efficace per la conoscenza diretta dell'offerta turistica. In particolare, permettono a giornalisti e blogger di vivere l’esperienza di viaggio e diffondere la narrazione di una Puglia autentica e accogliente, ad agenti viaggio e tour operator di approfondire l’offerta qualificata dei servizi turistici pugliesi ed offrono agli operatori della filiera turistica l’opportunità di promuovere i propri servizi ad una platea selezionata e qualificata di professionisti nazionali ed internazionali.

Quest’anno gli educational tour sono declinati in dieci proposte di itinerari specifici che puntano alla valorizzazione delle eccellenze lungo tutto il territorio regionale, in attuazione degli obiettivi del Piano Strategico del Turismo.

Nel dettaglio, il calendario prevede tre press tour riservati alla stampa nazionale ed internazionale, due blog tour dedicati ai new media, ed infine cinque fam trip indirizzati ad operatori del settore (tour operator e agenti di viaggio).

La novità è l’accreditamento on line sia dei partecipanti ai tour (attraverso la registrazione sul portale dms.puglia.it/buypuglia) che degli operatori turistici iscritti alla piattaforma tecnologica di Destination Management System (Dms) che operano nel territorio pugliese (attraverso l’accesso al dms.puglia.it), questi ultimi possono arricchire gli itinerari con proposte di co-marketing che valorizzano le unicità dell’offerta turistica regionale. L’incontro tra domanda e offerta di servizi turistici avviene attraverso la profilazione sulla BuyPuglia Matching Platform, il sistema digitale della Regione Puglia utile a creare opportunità tra operatori e imprese dell’ecosistema turistico.

Con questa modalità si implementa la collaborazione tra la Regione Puglia, attraverso Pugliapromozione, e gli operatori dell’intera filiera turistica che desiderano promuovere le proprie strutture e servizi attraverso lo strumento degli educational tour.

“Dieci itinerari all’insegna dell’autenticità per far vivere la Puglia a chi la racconterà nel mondo. Una nuova piattaforma per costruire tour entusiasmanti insieme agli operatori turistici – dichiara Gianfranco Lopane, assessore al Turismo della Regione Puglia. È dalla volontà di condividere una strategia turistica comune, sulla scia dell’innovazione digitale, che nasce il nuovo bando Educational Tour 2023 della Regione Puglia. Giornalisti, blogger o influencer, ma anche agenzie di viaggio e tour operator, potranno vivere esperienze uniche, a contatto con le comunità pugliesi, scegliendo per la prima volta tra dieci itinerari attraverso la BuyPuglia Matching Platform. Un nuovo strumento che favorisce l’incontro tra domanda e offerta permettendo agli operatori pugliesi di proporre i loro servizi nell’ambito dei percorsi che, da giugno a dicembre, coinvolgeranno tutte le destinazioni della nostra meravigliosa regione”.

“La Puglia è un brand che continua ad attirare turisti da tutto il mondo. Per noi questo rappresenta un punto di inizio – dice Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione - continuiamo a lavorare per rafforzare i risultati già raggiunti, cogliendo le nuove sfide di un settore in rapida e continua evoluzione. L’avviso Educational Tour 2023 racchiude nella proposta di 10 itinerari, che rappresentano una delle principali novità, l’opportunità di stimolare la creatività di iniziative che possono valorizzare il turismo nell’intero territorio regionale. L’obiettivo è sia il mercato internazionale che quello italiano, ed anche regionale, così da ampliare sempre di più la durata della stagione turistica in Puglia”.

Destinatari dell'ospitalità

All’avviso 2023, oltre ai travel media professional - giornalisti nazionali e internazionali, freelance, fotografi, blogger e influencer - potranno partecipare i tour operator e le agenzie di viaggio. È importante evidenziare che, i partecipanti ai tour, non possono essere residenti in Puglia. Inoltre, non possono essere già stati ospiti in altri educational tour della Regione Puglia e/o dell’A.Re.T. Pugliapromozione, nel corso del biennio 2021-2022, ne? del BuyPuglia Routes & Experiences (28 febbraio - 3 marzo 2023).

Calendario con itinerari

La novità è la programmazione delle attività attraverso la proposta di dieci itinerari di viaggio per stampa, new media e trade. La prima scadenza del termine di presentazione dei piani di attività è il 26 maggio, l’ultima il 2 ottobre 2023. Ecco in dettaglio i 10 itinerari:

1. Press tour “I Mari di Puglia, Riserve Naturali e i Trulli". Puglia en plein air”, da venerdi? 9 a martedi? 13 giugno 2023 (proposta da inviare entro il 26 maggio)

2. Fam trip for trade “Le Acque Cristalline dell'Adriatico e le Isole Tremiti. Inseguendo il respiro del mare”, da lunedi? 12 a venerdi? 16 giugno 2023 (proposta da inviare entro il 26 maggio 2023)

3. Blog tour for new media “Patrimoni Culturali da Brindisi al Salento". Perdersi nella storia”, da venerdi? 29 settembre a martedi? 3 ottobre 2023 (proposta da inviare entro il 10 luglio 2023)

4. Fam trip for trade “La Puglia in movimento. Parola d’ordine: Avventura”, da lunedi? 2 a venerdi? 6 ottobre 2023 (proposta da inviare entro il 10 luglio 2023)

5. Fam trip for trade “Patrimoni Culturali tra Taranto, Brindisi e la Valle d'Itria". Meraviglie d’arte tra i due mari”, da giovedi? 5 a lunedi? 9 ottobre 2023 (proposta da inviare entro il 10 luglio 2023)

6. Press tour “La Via Ellenica e La rotta dei due Mari". A passo lento nella meraviglia”, da venerdi? 13 a martedi? 17 ottobre 2023 (proposta da inviare entro il 10 luglio 2023)

7. Blog tour for new media “La Puglia del Gusto. Sapori antichi per palati fini”, da giovedi? 26 a lunedi? 30 ottobre 2023 (proposta da inviare entro il 10 luglio 2023)

8. Fam trip for trade "Sposarsi in Puglia", da giovedi? 9 a martedi? 14 novembre 2023 (proposta da inviare entro il 15 settembre 2023)

9. Fam trip for trade “L'arte Culinaria di Puglia. Il viaggio dei golosi”, da lunedi? 6 a venerdi? 10 novembre 2023 (proposta da inviare entro il 15 settembre 2023)

10. Press tour “Culture, arti e mestieri tra i borghi di Puglia. Sulle tracce del passato”, da venerdi? 1 a martedi? 5 dicembre 2023 (proposta da inviare entro il 2 ottobre 2023).

Modalità di presentazione

Si potrà partecipare all’avviso educational tour esclusivamente dopo essersi registrati alla piattaforma Buypuglia matching platform digitando su questo link, selezionando uno o più Educational Tour, a seconda del proprio specifico profilo e interesse. I nuovi utenti verranno guidati passo per passo, sia in italiano che in inglese, attraverso la piattaforma il cui utilizzo è già operativo.

L’avviso e tutte le informazioni relative ai destinatari dei servizi di ospitalità, modalità di partecipazione e procedura di accreditamento sono disponibili on line, digitando su questo link.