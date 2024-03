Orientamento e laboratori a supporto dei giovani: formazione gratuita per aspiranti imprenditori

BRINDISI - Parte il percorso promosso dall'Unione regionale delle Camere di Commercio pugliesi nell'ambito dei servizi nuove imprese (Sni). Laboratori, seminari e attività di orientamento gratuiti, per scoprire le attitudini imprenditoriali e sostenere le potenzialità alla "messa in proprio".

L'obiettivo è quello di fornire ai giovani pugliesi strumenti pratici e immediatamente applicabili per trasformare un'idea di business in impresa. Grazie al coinvolgimento di numerosi professionisti del settore, vi sarà la possibilità di apprendere tutto ciò che serve per dare vita alla tua start up: dalla strutturazione del business plan, alla ricerca di risorse per finanziare la propria idea, nonché alla preparazione della documentazione utile per avviare la tua attività.

Il programma nella sede di Brindisi

- 15 marzo 2024: seminario in presenza "Impresa di valore". Storie di successo e di riscatto tra le ore 15 e le 18 presso la sala Alfredo Malcarne della Camera di commercio di Brindisi-Taranto;

- 22 marzo 2024: laboratorio ideativo "Dalla business idea alla pratica: il business model Canvas". Iniziativa dalle 15 alle 18 presso la sala Alfredo Malcarne della Camera di commercio di Brindisi-Taranto;

-25 marzo 2024: laboratorio di orientamento formativo (in modalità distance learning) intitolato "Finanziare la tua impresa". Analisi delle misure agevolative previste dalla nuova programmazione regionale e nazionale. Ore 15.00 -18:00;

- 26 marzo 2024: laboratorio ideativo di orientamento formativo (in modalità distance learning). Il tema è progettare l'impresa tra Canvas e sostenibilità. Incontro ore 9.00 - 11.30;

- 27 marzo 2024: laboratorio ideativo su impresa (in modalità distance learning). "Dalla business idea alla pratica: il business model Canvas" tra le ore 9:00 e le 11:30.

