Pale eoliche in tessuto: lo stabilimento produttivo nascerà nel porto di Brindisi

BRINDISI - Pale eoliche innovative ed energia meno costosa. Nel porto di Brindisi nascerà un nuovo stabilimento di produzione per l’energia pulita. Orienta Capital Partners, società specializzata in investimenti in Pmi, infatti, annuncia una nuova operazione che la porta a investire in Act Blade, realtà scozzese che ha sviluppato un’innovativa pala ecosostenibile per turbine eoliche realizzata con una struttura interna in materiale composito, e completamente rivestita in tessuto altamente ingegnerizzato. Nello specifico, le pale di Act Blade, possono essere fino al 32 per cento più leggere, produrre il 9 per cento in più di energia, e quindi ridurre il costo di produzione dell’energia eolica fino al 7 per cento. Le pale non saranno solo prodotte con costi complessivi inferiori, ma anche con processi più ecosostenibili rispetto agli attuali metodi utilizzati; e saranno completamente riciclabili, innescando un virtuoso processo di economia circolare.

Orienta investirà nelle pale eoliche di Act Blade attraverso il suo progetto “FA R Evolution”, focalizzato sul futuro e costruito su quattro pilastri: innovazione, tecnologia, ecosostenibilità e transizione digitale. Ed è attraverso questo investimento, che Act Blade può programmare di realizzare in Italia, presso il porto di Brindisi, lo stabilimento per l’industrializzazione delle innovative pale. Act Blade è stata co-fondata nel 2015, in Scozia, dall’ing. Sabrina Malpede, che ne è anche Ceo e che vanta un’esperienza quasi ventennale e competenze nello sviluppo e commercializzazione di tecnologie innovative, cominciata nel campo delle soluzioni di software analitici per l'industria nautica. Dopo aver costruito e testato con successo diversi prototipi delle sue pale eoliche, nel 2019 Act Blade è stata premiata dall’European institute of technology (Eit) con un fondo innoenergy. A luglio 2021 ha installato tre pale, le ACT27, su una turbina eolica in Scozia, dimostrandone non soltanto l’affidabilità in funzione, ma testandone anche comportamento e prestazioni su una turbina. In virtù di questo track record molto positivo e promettente, la società è stata scelta come una delle migliori nell’ambito della G20 Innovation League

Augusto Balestra, socio fondatore di Orienta Capital Partners, ha dichiarato: “l’investimento in Act Blade rappresenta una tappa importante di “FA R Evolution”, perché ci dà modo di collaborare con una realtà che coniuga ecosostenibilità, innovazione e tecnologia, con una grande creatività e competenza a fare da collanti. È proprio questo lo spirito che ricerchiamo con il nostro progetto “FA R Evolution”. Siamo, pertanto, molto felici di portare il nostro contributo a questa società che vanta già diversi riconoscimenti internazionali e collaborazioni con player di primissimo piano. L’obiettivo è supportare Act Blade nel processo di crescita, in particolare nell’industrializzazione e commercializzazione di queste straordinarie pale eoliche.”

Sabrina Malpede ha commentato: “Siamo molto soddisfatti di questo investimento, che ci consentirà di avviare l’industrializzazione delle nostre innovative pale Act, producendo quindi ancora più energia, ancora più pulita. Inoltre, potremo dare vita a un processo virtuoso di economia circolare: le pale saranno infatti completamente riciclabili. Per di più, abbiamo scelto di insediarci in Italia: costruiremo, infatti, lo stabilimento produttivo nel porto di Brindisi – al centro del Mediterraneo. Insieme alle istituzioni stiamo mettendo a punto i dettagli di questo progetto che porterà lavoro e ricchezza al territorio”.