"Aeroporto Brindisi penalizzato da gestione Bari-centrica, Vasile riferisca in commissione"

I consiglieri regionali di centrodestra invitano il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile, a riferire in commissione Trasporti del consiglio regionale sui “deficit” che affliggono l’aeroporto di Brindisi. La richiesta è avanzata in polemica con il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, che ha invitato lo stesso Vasile a un vertice sul tema dello sviluppo dello scalo salentino che si svolgerà venerdì prossimo (5 gennaio) a palazzo Carafa, sede del Comune di Lecce, in presenza anche del presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva e del presidente della Camera di Commercio Mario Vadrucci.

La richiesta di Salvemini ad Ita Airways

Nei giorni scorsi anche Salvemini aveva chiesto a Ita Airways “di rivedere la decisione di far venir meno, dalla prossima primavera, i collegamenti aerei Brindisi Linate delle 06.10 e Linate Brindisi delle 22.05”. “Consapevole che si tratti di una scelta dettata da motivazioni commerciali - ha affermato il primo cittadino - mi preme esprimere la preoccupazione della nostra comunità per la perdita di un collegamento che impoverirebbe ulteriormente un servizio pubblico per tanti cittadini salentini che per motivi di lavoro e studio raggiungono Milano o fanno ritorno nel Salento utilizzando quelle tratte. Già oggi l’offerta di voli in partenza per Milano Linate e Roma Fiumicino dall’aeroporto del Salento – che è al servizio di un bacino di circa 1.700.000 pugliesi – è dimezzata rispetto a quella dell’altro importante scalo regionale di Bari (6 contro 11)”.

L'attacco del centrodestra

Ora i consiglieri regionali del centrodestra (Paolo Pagliaro, Giacomo Conserva, Gianni De Blasi, Massimiliano Di Cuia, Antonio Gabellone, Paride Mazzotta, Renato Perrini, Antonio Scalera) attaccano Vasile per essersi prestato “a quest’operazione (l’invito da parte del sindaco di Lecce, ndr), assicurando la sua presenza a Lecce quando ha più volte disertato le audizioni in Commissione Trasporti del Consiglio regionale alle quali è stato convocato, accampando scuse da scuola elementare”. “Vasile - sostengono i consiglieri di centrodestra in una nota congiunta - dimostra una mancanza di rispetto istituzionale ed una faziosità inaccettabili per chi riveste un ruolo che dovrebbe essere super partes, a servizio dell’intera regione e non della sua città, Bari”.

"Per ottenere il sopralluogo congiunto del dicembre 2022 all’Aeroporto del Salento, con tanti impegni disattesi – si legge ancora nella nota dell’opposizione al consiglio regionale - abbiamo dovuto inseguirlo per quasi un anno. Da mesi si sottrae al confronto in Commissione Trasporti del Consiglio regionale, e invece accetta l’invito del sindaco di Lecce, esponente della parte politica a lui vicina”.

“Ma è nella Commissione Trasporti del Consiglio regionale - prosegue il centrodestra - che Vasile è tenuto a rispondere dei tanti deficit che la sua gestione Bari-centrica ha creato: l’Aeroporto di Brindisi ha un terzo dei voli di Bari, a prezzi più alti e in orari disagevoli. Grazie alla concentrazione di investimenti, rotte e voli su Bari, orchestrata da Aeroporti di Puglia con il placet della Regione, Bari ha visto crescere i suoi flussi turistici a beneficio degli operatori del settore baresi, come lo stesso Vasile. Tutto questo a scapito del nostro aeroporto, del Salento e della città di Lecce”.

"Sulla carenza di voli e rotte a Brindisi, sulle mancate politiche di incoming, sui deficit dell’aerostazione, a cominciare dalla scarsità di collegamenti su gomma e dall’assenza di connessioni con la rete ferroviaria, abbiamo acceso i riflettori e attendiamo ancora risposte. Troppo comodo – concludono i consiglieri regionali - venire a Lecce a fare passerelle elettorali, Vasile venga in Consiglio regionale a rendere conto del suo operato, nella sede istituzionale della Regione proprietaria del 99,6 percento delle azioni della società Aeroporti di Puglia”.