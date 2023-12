Raccolta rifiuti in città, l'appello dei precari a Teorema: "Vogliamo lavorare"

BRINDISI - Il sindacato Cobas e il gruppo dei precari della raccolta dei rifiuti hanno incontrato questa mattina (lunedì 11 dicembre 2023) per le vie brevi il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna. Il primo cittadino si è fermato sotto l'ingresso del Comune del capoluogo. Si è discusso del problema del lavoro dei precari. Per il Cobas è legato "alla insufficienza attuale del servizio della raccolta".

Per il Cobas, "l'incontro di questa mattina è diventato un importante momento di confronto, perché la discussione avviata sotto il Comune ha coinvolto anche consiglieri di maggioranza e di opposizione". Il sindacato chiede "l'applicazione dell'accordo sottoscritto con Teorema per i sette precari coinvolti, perché oggi si sente la necessità del loro ritorno a lavoro, stante una difficoltà persistente nella realizzazione del servizio della raccolta".

In una nota, il Cobas spiega che il Sindaco Marchionna, dopo aver rivolto alcune domande al gruppo dei precari, ha affermato che il suo impegno si può riassumere nei seguenti termini. La nuova azienda della raccolta Teorema deve spiegare all'Amministrazione Comunale qual è la sua nuova organizzazione del lavoro per la città, avendo fino ad oggi applicata quella vecchia adottata da Ecotecnica. Questo deve avvenire in questi giorni perché la ditta deve necessariamente firmare il contratto, evento ancora non avvenuto.

Dunque, solo assumendo le informazioni necessarie l'Amministrazione Comunale potrà esprimere un giudizio esaustivo sul servizio e avviare un percorso con Teorema che possa portare anche a esodi incentivati per il personale con difficoltà fisiche. Unitamente all'adozione di qualsiasi altro strumento che possa produrre la possibilità di ingresso di nuovo personale, come nel caso dei sette precari indicati nell'accordo.

Sempre per il Cobas, "il tutto deve avvenire prima del Consiglio Comunale del 21 dicembre prossimo, così da avere una risposta per i giovani precari. Costoro hanno confermato al sindaco Marchionna la volontà di proseguire con la protesta; hanno affermato di voler ritornare a lavorare alla raccolta perché c'è bisogno di personale, per una necessaria spinta alla realizzazione di un buon servizio".