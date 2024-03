Agricoltura, una tavola rotonda con politici locali per affrontare i problemi

SAN VITO DEI NORMANNI - Il Comitato agricoltori uniti Carovigno - San Vito Dei Normanni ha organizzato una tavola rotonda programmatica per venerdì 12 aprile, alle 18, presso il teatro dell'ExFadda di San Vito Dei Normanni. L'obiettivo è "dibattere e promuovere le necessarie e urgenti azioni in risposta al malcontento generato dalle gravose e non più sostenibili condizioni degli agricoltori della nostra provincia".

Il comitato ha indirizzato una missiva al deputato brindisino Mauro D'Attis, ai consiglieri regionali Fabiano Amati, Maurizio Bruno, Luigi Caroli, Alessandro Leoci, Mauro Vizzino e al presidente della Provincia di Brindisi, Toni Matarrelli, oltre ai sindaci di Carovigno, San Michele Salentino e San Vito Dei Normanni (Massimo Lanzilotti, Giovanni Allegrini e Silvana Errico. Hanno chiesto la loro disponibilità a partecipare alla tavola rotonda.

Nella missiva, viene spiegato che il comitato "congiuntamente agli agricoltori rappresentati, ha promosso molteplici dibattiti e manifestazioni pubbliche con l'obiettivo di protestare e al contempo argomentare le attuali estreme difficoltà del settore agricolo. Dai rincari del costo del gasolio agricolo e dei fertilizzanti, alla gestione delle calamità naturali, al dramma della Xylella fastidiosa nel territorio brindisino sino alla tutela del Made in Italy". Saranno questi li argomenti dibattuti.